Glutensiz unla hazırlanan pişiler, doğru mayalanma süreci ve tam ölçülü hamuru sayesinde puf puf kabaran yumuşacık bir kıvam alıyor. Hamurun iki aşamalı dinlendirilmesi, kızgın yağla buluştuğunda dışının çıtırlaşmasını sağlarken içinin de gözenekli ve hafif kalmasına yardımcı oluyor. Şekil verildikten sonra açılan orta boşluklar, pişilerin her noktasının eşit oranda pişmesini ve fazla yağ çekmeden servis edilmesini sağlıyor. Kahvaltı sofraları için buğday ununu aratmayan bu tarif, sıcakken sunulduğunda hem iştah açıyor hem de sindirimi kolay bir alternatif sunuyor. İşte, glutensiz pişi için videolu tarifi ve malzemeleri...