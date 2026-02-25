search__icondelete
Glutensiz pişi tarifi (Videolu)

Glutensiz unla hazırlanan pişiler, doğru mayalanma süreci ve tam ölçülü hamuru sayesinde puf puf kabaran yumuşacık bir kıvam alıyor. Hamurun iki aşamalı dinlendirilmesi, kızgın yağla buluştuğunda dışının çıtırlaşmasını sağlarken içinin de gözenekli ve hafif kalmasına yardımcı oluyor. Şekil verildikten sonra açılan orta boşluklar, pişilerin her noktasının eşit oranda pişmesini ve fazla yağ çekmeden servis edilmesini sağlıyor. Kahvaltı sofraları için buğday ununu aratmayan bu tarif, sıcakken sunulduğunda hem iştah açıyor hem de sindirimi kolay bir alternatif sunuyor. İşte, glutensiz pişi için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı ılık su
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • Yarım paket kuru maya
  • 5 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı sıvı yağ
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Bir kaba ılık su, toz şeker ve mayayı ekleyip karıştırın. 10 dakika bekletin. Dinlenen karışıma unun yarısını ekleyip karıştırmaya devam edin. Kalan unu da ekleyip kıvamlı bir hamur olana kadar karıştırın. Hamuru 5-10 dakika kadar yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıp mayalanmaya bırakın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamuru tezgaha alıp hamuru açın. Bardak yardımı ile şekil verip 10 dakika daha mayalandırın. Süre sonunda ortalarına yuvarlak bir aparat yardımıyla delikler açın.
  3. Pişirme aşaması
    Geniş ve derin bir tavada sıvı yağı ısıtın. Pişileri ekleyip iki yüzeyleri de kızarana kadar pişirin. Kağıt havlu serili bir tabağa koyup fazla yağını alın.
  4. Servis aşaması
    Pişileri servis tabağına alıp sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
