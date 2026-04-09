search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz pankolu çıtır börek tarifi (Videolu)
Glutensiz pankolu çıtır börek tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Gluten hassasiyeti olanlar için lezzetiyle fark yaratan pankolu çıtır börek, dışı leziz bir gevrekliğe sahipken içindeki yumuşacık eriyen peyniriyle damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Geleneksel börek tariflerine hafif bir alternatif sunan bu özel lezzet, pirinç yufkasını ve glutensiz ekmeklerle hazırlanan çıtır pankoyu birleştirerek sofralara nefis bir seçenek sunuyor. Hem sabah kahvaltılarında hem de ara öğünlerde tüketebileceğiniz, sevdiklerinize de sunabileceğiniz leziz atıştırmalıklardan biri oluyor. İşte, çıtır çıtır glutensiz pankolu börek için videolu tarifi ve malzemeleri...

Son Güncelleme:
Video Thumbnail
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 dilim Schar Panelli ekmek
  • 3 adet pirinç yufkası
  • 1 kase dolusu kaşar peyniri
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Kızartmak için:

  • 2 su bardağı sıvıyağ
Nasıl Yapılır
  1. Pankonun hazırlanması
    Ekmeklerin kenarlarını kesip ayırın. Kalan ekmekleri mutfak robotunda ufalanana kadar çevirin. Yağlı kağıt serili tepsiye dizin ve önceden ısıtılmış 100 derece fanlı fırında 30 dakika kadar pişirin. Sürenin yarısında ekmekleri karıştırın. Panko olarak kullanmak üzere kenara alıp soğutun.
  2. Böreklerin hazırlanması
    Yumurta, zeytinyağı ve tuzu karıştırın. Yufkaları bu karışıma buladıktan sonra içine kaşar peynirlerini koyup istediğiniz şekilde katlayın.
  3. Kızartma aşaması
    Börekleri ekmekten hazırladığınız pankoya buladıktan sonra kızartın.
  4. Servis aşaması
    Börekleri sıcak olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat