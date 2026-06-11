Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)

Glutensiz orman meyveli muffin, pofuduk hamuru ve orman meyvelerinin mayhoş tadıyla çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor. Üzerindeki kıtır kıtır crumble katmanıyla pastane usulü pişirilen bu leziz ikramlık, hem çocukların beslenme çantalarına koyabileceğiniz, hem de ani gelen misafirlerinize servis edebileceğiniz pratik bir seçenek oluyor. İşte, glutensiz orman meyveli muffin için videolu tarifi ve malzemeleri...