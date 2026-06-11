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Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)

Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)

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Glutensiz orman meyveli muffin, pofuduk hamuru ve orman meyvelerinin mayhoş tadıyla çay saatlerinize enfes bir lezzet sunuyor. Üzerindeki kıtır kıtır crumble katmanıyla pastane usulü pişirilen bu leziz ikramlık, hem çocukların beslenme çantalarına koyabileceğiniz, hem de ani gelen misafirlerinize servis edebileceğiniz pratik bir seçenek oluyor. İşte, glutensiz orman meyveli muffin için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)
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Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)
Glutensiz orman meyveli muffin tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 250 gram Schar Mix C Patisserie un
  • 2 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı vanilya

Meyve karışımı:

  • 1 su bardağı yaban mersini
  • 1 su bardağı ahududu
  • 1 tatlı kaşığı un

Crumble için:

  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı yağ
  • 1 yemek kaşığı un
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri köpük gibi bir kıvam alana kadar çırpın. Süt ve yağı ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yaban mersini ve ahududuyu ayrı bir kapta harmanlayın ve hamura ekleyip karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Hamuru yağlı kağıt koyduğunuz kalıba üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde dökün. Crumble için, şeker, yağ ve unu karıştırıp üzerlerine serpiştirin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 20-25 dakika kadar pişirin.
  3. Servis aşaması
    Fırından çıkarıp oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini orman meyveleri ile süsleyip servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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