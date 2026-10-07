Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz mini kıymalı pide, incecik hamuru ve bol kıymalı harcıyla fırından çıktığı anda iştahları açıyor. Geleneksel pide lezzetini aratmayan bu nefis tarif, fırında nar gibi kızararak çıtır çıtır bir kıvama ulaşıyor. Soğan, domates, biber ve baharatlarla hazırlanan kıymalı harcı, hamurun üzerinde kurumadan lokum gibi pişiyor. Mutfakta kolayca hazırlanarak glutensiz hamurla pide lezzetinden vazgeçmek istemeyenler için enfes bir fikir oluyor. İşte, glutensiz mini kıymalı pide için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
Hamuru için:
2.5 su bardağı Schar Mix B Bread un
1 su bardağı ılık su
Yarım çay bardağı ılık süt
1 tatlı kaşığı kuru maya
1 tatlı kaşığı toz şeker
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Kıymalı harcı için:
200 gram kıyma
1 adet kuru soğan
1 adet yeşil biber
1 adet domates
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber
Yarım çay kaşığı pul biber
Kenarları için:
1 adet yumurta sarısı
1 tatlı kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Ilık su, ılık süt, maya ve şekeri karıştırıp 5 dakika bekletin. Un, tuz ve zeytinyağını ekleyip yumuşak ve hafif yapışkan bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp 45 dakika mayalandırın.
Kıymalı harcın hazırlanması
Kıymayı, soğanı, domatesi ve biberi küçük küçük doğrayıp bir kapta karıştırın. Üzerine zeytinyağı, tuz, karabiber ve kırmızı pul biberi ekleyip yoğurun.
Şekillendirme aşaması
Tezgahı unlayıp mayalanan hamuru 6 eşit parçaya ayırın. Hamurları oval şekilde merdane yardımı ile açın. Kenarlarını içe doğru kıvırarak pide şekli verin. Kıymalı harcı pidelerin üzerine ince bir tabaka halinde paylaştırın. Yumurta sarısını ve zeytinyağını bir kapta karıştırıp pidelerin kenarına sürün.
Pişirme aşaması
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika hamuru kızarıp kıymalı harcı pişene kadar fırınlayın.