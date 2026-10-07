Glutensiz mini kıymalı pide tarifi (Videolu)

Glutensiz mini kıymalı pide, incecik hamuru ve bol kıymalı harcıyla fırından çıktığı anda iştahları açıyor. Geleneksel pide lezzetini aratmayan bu nefis tarif, fırında nar gibi kızararak çıtır çıtır bir kıvama ulaşıyor. Soğan, domates, biber ve baharatlarla hazırlanan kıymalı harcı, hamurun üzerinde kurumadan lokum gibi pişiyor. Mutfakta kolayca hazırlanarak glutensiz hamurla pide lezzetinden vazgeçmek istemeyenler için enfes bir fikir oluyor. İşte, glutensiz mini kıymalı pide için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...