Hürriyet LezizzTarifler
Glutensiz beslenenler için bu nefis mini bazlama tarifi, puf puf kabaran yumuşacık hamuruyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Hazırlanışı son derece pratik olan ve porsiyonluk sunumuyla ikram kolaylığı sağlayan bazlamalar, günün her saatine yakışacak nefis bir alternatif oluyor. Sıcakken arasına sürülecek bir parça tereyağı veya peynirle lezzetini ikiye katlıyor. İşte, dakikalar içinde hazırlayacağınız glutensiz mini bazlama için videolu tarifi ve malzemeleri...

Glutensiz mini bazlama tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 250 gram Schar Mix B Bread un
  • 250 mililitre ılık süt
  • 5 gram kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Ilık süt, şeker ve mayayı karıştırıp 5 dakika bekletin. Un, tuz, eritilmiş tereyağı ve yoğurdu ekleyip kıvam alana kadar yoğurun.
  2. Şekillendirme aşaması
    Hamuru yağlı kağıt serili tezgaha alın. Hamuru elinizle hafifçe bastırarak yayıp merdane ile açın. Bardak yardımıyla hamuru kesin ve 20 dakika mayalandırın.
  3. Pişirme aşaması
    Orta ateşte ısıttığınız tavda önlü arkalı iki tarafını da renk alana kadar pişirin.
  4. Afiyet olsun!
