Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)
Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)

Glutensiz mermer kek, yumuşacık puf puf kabaran kıvamı ve iki renkli görünümüyle çay saatlerine eşlik eden en leziz tariflerden biridir. Glutensiz unun hafifliğiyle hazırlanıp beslenmesine özen gösterenler için de enfes bir seçenek sunar. Kısa sürede hazırlanan mermer kek, taze demlenmiş bir demlik çayın yanında sıcacık bir alternatif olur. İşte, tam ölçülü glutensiz mermer kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Glutensiz mermer kek tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 yumurta
  • 1 su bardağı şeker
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 2 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya
  • 2 yemek kaşığı kakao
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri beyazlaşana kadar çırpın. Sütü ve yağı ekleyip spatula yardımı ile karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilini eleyerek ekleyin ve karıştırın.
  2. Şekillendirme aşaması
    Hamurun yarısını ayırın ve kakao ilave ederek karıştırın. Tereyağı ile yağladığınız kek kalıbına önce sade karışımın bir kısmını, üzerine de kakaolu karışımı ekleyin. Kalan sade karışımı ekleyip kürdan veya bıçak yardımı ile dairesel şekiller çizin.
  3. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika kürdan testi yaparak pişirin.
  4. Servis aşaması
    Kek soğuduğunda kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
