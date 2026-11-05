Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)

Glutensiz lokmalık cookie, ağızda dağılan kıvamı ve çikolata kaplamasıyla çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor. Esmer şeker, tereyağı ve damla çikolata ile lezzetlenen kurabiyeler, pratik bir şekilde hazırlanarak tatlı krizlerine nefis bir seçenek oluyor. Sütlü çikolata katmanıyla tadına doyum olmayan glutensiz lokmalık cookie, hafif ve lezzetli atıştırmalık arayanlara nefis bir fikir oluyor. İşte glutensiz lokmalık cookie için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...