Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz lokmalık cookie, ağızda dağılan kıvamı ve çikolata kaplamasıyla çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor. Esmer şeker, tereyağı ve damla çikolata ile lezzetlenen kurabiyeler, pratik bir şekilde hazırlanarak tatlı krizlerine nefis bir seçenek oluyor. Sütlü çikolata katmanıyla tadına doyum olmayan glutensiz lokmalık cookie, hafif ve lezzetli atıştırmalık arayanlara nefis bir fikir oluyor. İşte glutensiz lokmalık cookie için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
Hamuru için:
2 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
Yarım su bardağı esmer şeker
1 adet yumurta
Yarım su bardağı damla çikolata
Kaplaması için:
Yarım su bardağı sütlü çikolata
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Tereyağı ve esmer şekeri geniş bir kaba alıp krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtayı ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırmaya devam edin. Unu ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Damla çikolatayı ekleyip hamura yedirin. Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.
Pişirme aşaması
Dinlenen hamurdan eşit parçalar alıp kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 12 dakika pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutun.
Çikolata ile kaplama aşaması
Sütlü çikolatayı benmari usulü eritip kalıba kaşık yardımıyla paylaştırın. Kurabiyeleri tekrar kalıba yerleştirip hafifçe bastırın. Ardından buzdolabına alıp çikolata sertleşene kadar 20 dakika bekletin.
Servis aşaması
Kurabiyeleri kalıptan çıkarıp sunum tabağına alarak servis edin.