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Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)

Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)

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Glutensiz lokmalık cookie, ağızda dağılan kıvamı ve çikolata kaplamasıyla çay ve kahve saatlerine eşlik ediyor. Esmer şeker, tereyağı ve damla çikolata ile lezzetlenen kurabiyeler, pratik bir şekilde hazırlanarak tatlı krizlerine nefis bir seçenek oluyor. Sütlü çikolata katmanıyla tadına doyum olmayan glutensiz lokmalık cookie, hafif ve lezzetli atıştırmalık arayanlara nefis bir fikir oluyor. İşte glutensiz lokmalık cookie için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)
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Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)
Glutensiz lokmalık cookie tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

Hamuru için:

  • 2 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 8 yemek kaşığı oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım su bardağı esmer şeker
  • 1 adet yumurta
  • Yarım su bardağı damla çikolata

Kaplaması için:

  • Yarım su bardağı sütlü çikolata
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Tereyağı ve esmer şekeri geniş bir kaba alıp krema kıvamına gelene kadar karıştırın. Yumurtayı ekleyip çırpma teli yardımıyla karıştırmaya devam edin. Unu ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar karıştırın. Damla çikolatayı ekleyip hamura yedirin. Hamurun üzerini kapatıp 20 dakika buzdolabında dinlendirin.
  2. Pişirme aşaması
    Dinlenen hamurdan eşit parçalar alıp kalıba yerleştirin. Önceden ısıtılmış 150 derece fırında 12 dakika pişirin. Fırından çıkan kurabiyeleri oda sıcaklığında soğutun.
  3. Çikolata ile kaplama aşaması
    Sütlü çikolatayı benmari usulü eritip kalıba kaşık yardımıyla paylaştırın. Kurabiyeleri tekrar kalıba yerleştirip hafifçe bastırın. Ardından buzdolabına alıp çikolata sertleşene kadar 20 dakika bekletin.
  4. Servis aşaması
    Kurabiyeleri kalıptan çıkarıp sunum tabağına alarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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