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Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)

Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)

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Glutensiz limon soslu kek, yumuşacık hamuru ve tazeleyici narenciye tadıyla çay saatlerinize çok yakışıyor. Kıvamı tam tutan bu nefis kek, fırından çıktığı anda tüm evi saran ferah limon kokusuyla iştahları açıyor. Üzerine gezdirilen ekşili limon sosu, yaban mersini ve limon dilimleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız glutensiz limon soslu kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)
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Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)
Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 250 gram Schar Mix C Patisserie un
  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 çay bardağı süt
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 adet büyük limon kabuğunun rendesi
  • 3 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çay kaşığı vanilya

Limon sosu için:

  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 2-3 yemek kaşığı limon suyu

Süslemek için:

  • Yaban mersini
  • Limon dilimleri
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri köpük gibi bir kıvam alana kadar 3-4 dakika çırpın. Yağ, süt ve limon suyunu ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu, limon kabuğu rendesini ekleyip pürüzsüz bir kıvam olana kadar karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Tereyağı ile yağladığınız kalıba kek harcını döküp önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika kontrollü pişirin.
  3. Servis aşaması
    Limon sosu için pudra şekeri ve limon suyunu karıştırın. Kek soğuduktan sonra limon sosunu üzerine döküp yaban mersini ve limon dilimleri ile süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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