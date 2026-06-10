Glutensiz limon soslu kek tarifi (Videolu)

Glutensiz limon soslu kek, yumuşacık hamuru ve tazeleyici narenciye tadıyla çay saatlerinize çok yakışıyor. Kıvamı tam tutan bu nefis kek, fırından çıktığı anda tüm evi saran ferah limon kokusuyla iştahları açıyor. Üzerine gezdirilen ekşili limon sosu, yaban mersini ve limon dilimleriyle hem göze hem damağa hitap ediyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız glutensiz limon soslu kek için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...