Hürriyet LezizzTarifler
#glutensiz lavaş#glutensiz lavaş nasıl yapılır?#glutensiz lavaş malzemeleri#glutensiz lavaş tarifi#glutensiz lavaş videolu tarifi
Glutensiz lavaş tarifi (Videolu)

Glutensiz lavaş tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için yumuşacık hamuruyla bu lavaşlar, glutensiz un karışımı ve yoğurdun verdiği hafiflik sayesinde sofralara hem sağlıklı hem de oldukça pratik bir alternatif sunuyor. Mayalanan hamurun tavada kısa sürede pişerek kazandığı geleneksel lezzet, içerisine eklenen zeytinyağı ile taze kalırken, her öğünde ekmek arayışına en lezzetli çözümü getiriyor. Hem kahvaltılarda hem de ana yemeklerin yanında keyifle tüketilen lavaş, kolay hazırlanan hamuruyla lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, tam ölçülü glutensiz lavaş için videolu tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Glutensiz lavaş tarifi (Videolu)
Glutensiz lavaş tarifi (Videolu)
Glutensiz lavaş tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 su bardağı ılık su
  • Yarım su bardağı yoğurt
  • 1 paket kuru maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 4 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Ilık su, yoğurt, şeker ve mayayı bir kaba alıp çırptıktan sonra mayanın aktifleşmesi için 5 dakika bekletin. Ardından karışıma tuz, un ve zeytinyağını ilave ederek pürüzsüz kıvam alana kadar yoğurun. Hazırladığınız hamuru yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Dinlenen hamuru bolca un serptiğiniz tezgaha alın ve eşit parçalara bölerek bezeler oluşturun. Her bir bezeyi un yardımıyla merdane veya elinizle incecik olacak şekilde açın.
  3. Pişirme aşaması
    Yapışmaz tabanlı bir tavayı ocağa alıp ısıtın. Açtığınız hamurları sıcak tavaya koyun. Arkalı ve ön yüzeylerini kontrol ederek pişirin.
  4. Servis aşaması
    Glutensiz lavaşları isteğe göre sıcak veya soğuk olarak servis edin.
  5. Afiyet olsun!
