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Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)

Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)

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Glutensiz lavaşlar ile pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, geleneksel lahmacun keyfini sofralarınıza zahmetsizce taşıyor. Tam kıvamında hazırlanan kıymalı harcıyla fırında çıtırlaşan glutensiz lavaşlar, damak çatlatan bir lezzete ulaşarak dışarıda yediklerinizi aratmıyor. Yanına ekleyeceğiniz mor soğan, taze yeşillikler ve bol limon eşliğinde hem keyifle tüketeceğiniz hem de dakikalar içinde kolayca hazırlayacağınız bir seçenek oluyor. İşte, glutensiz lahmacun için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)
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Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)
Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 3 paket Schar Lavash
  • 1 adet kuru soğan
  • 200 gram dana kıyma
  • 1 adet kapya biber
  • 1 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 tutam maydanoz
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Servis için:

  • 1 adet kırmızı soğan
  • 1 adet limon
Nasıl Yapılır
  1. İç harcın hazırlanması
    Kuru soğan, kapya biber ve maydanozları bir mutfak robotuna alıp küçülene kadar çekin. Kıyma, domates salçası, zeytinyağı, tuz, pul biber ve karabiberi ekleyip karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Harcı lavaşların üzerine ince bir tabaka halinde yayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar 15 dakika pişirin.
  3. Servis aşaması
    İnce kıyılmış mor soğan ve limon dilimleri ile servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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