Glutensiz lahmacun tarifi (Videolu)

Glutensiz lavaşlar ile pratik bir şekilde hazırlanan bu tarif, geleneksel lahmacun keyfini sofralarınıza zahmetsizce taşıyor. Tam kıvamında hazırlanan kıymalı harcıyla fırında çıtırlaşan glutensiz lavaşlar, damak çatlatan bir lezzete ulaşarak dışarıda yediklerinizi aratmıyor. Yanına ekleyeceğiniz mor soğan, taze yeşillikler ve bol limon eşliğinde hem keyifle tüketeceğiniz hem de dakikalar içinde kolayca hazırlayacağınız bir seçenek oluyor. İşte, glutensiz lahmacun için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...