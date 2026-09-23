Glutensiz kup tatlısı tarifi (Videolu)

İpek gibi çikolatalı kremanın, tereyağlı glutensiz bisküvi tabanıyla buluşmasıyla hazırlanan kup tatlısı, hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği sunuyor. Arasına serpiştirilen taze kırmızı meyvelerin lezzetiyle enfes bir uyum yakalıyor. Üzerine eklenen çırpılmış krema ise tatlıya ferahlatıcı bir lezzet katıyor. Pratik adımlarla kuplarda hazırlanan bu tarif, kat kat sunumuyla çay saatlerine çok yakışıyor. İşte, glutensiz kup tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...