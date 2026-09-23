Glutensiz kup tatlısı tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
İpek gibi çikolatalı kremanın, tereyağlı glutensiz bisküvi tabanıyla buluşmasıyla hazırlanan kup tatlısı, hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği sunuyor. Arasına serpiştirilen taze kırmızı meyvelerin lezzetiyle enfes bir uyum yakalıyor. Üzerine eklenen çırpılmış krema ise tatlıya ferahlatıcı bir lezzet katıyor. Pratik adımlarla kuplarda hazırlanan bu tarif, kat kat sunumuyla çay saatlerine çok yakışıyor. İşte, glutensiz kup tatlısı için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:2 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
Çikolatalı kreması için:
2 su bardağı süt
3 yemek kaşığı Schar Mix C Patisserie un
3 yemek kaşığı kakao
4 yemek kaşığı toz şeker
40 gram bitter çikolata
1 yemek kaşığı tereyağı
1 çay kaşığı vanilin
Bisküvili kat için:
1 paket Schar Petit Classico
1 yemek kaşığı kakao
2 yemek kaşığı eritilmiş tereyağı
Ara kat için:
1 su bardağı kırmızı meyve
Üzeri için:
200 mililitre sıvı krema
2 yemek kaşığı pudra şekeri
Taze kırmızı meyveler
Nasıl Yapılır
Çikolatalı kremanın hazırlanması
Unu, kakaoyu, şekeri bir tencereye alıp karıştırın. Sütü ilave edip orta ateşte kıvam alana kadar sürekli karıştırarak dakika pişirin. Tencereyi ocaktan alıp bitter çikolata ve tereyağı ekleyerek karıştırın.
Bisküvili karışımın hazırlanması
Glutensiz bisküvileri mutfak robotunda çekip un haline getirin. Kakao ve eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın.
Kremanın hazırlanması
Pudra şekeri ve soğuk kremayı bir kap içerisinde mikser yardımıyla katılaşana kadar çırpın.
Birleştirme aşaması
Sunum bardağına önce bisküvili karışımı ilave edin. Çikolatalı kremayı ve kırmızı meyveleri ekleyin. Ardından bir kat daha bisküvili karışımı ve çikolata kremayı ilave edin.
Servis aşaması
Üzerine kremayı ekleyip kırmızı meyvelerle ile süsleyerek servis edin.