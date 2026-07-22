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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)
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Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)

Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)

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Glutensiz beslenenler için çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday kıymalı poğaça, yumuşacık hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla lezzetine doyum olmuyor. Fırından çıktığı anda yayılan kokusuyla iştahları açıyor. İster kahvaltılarda ister çayınızın yanında pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor. İşte, tam ölçülü glutensiz kıymalı poğaça için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)
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Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)
Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1.5 tatlı kaşığı kuru maya
  • 2 çay kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

İç harcı için:

  • 300 gram kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

  • 1 adet yumurta sarısı
  • Susam
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Un, kuru maya, şeker ve tuzu ekleyip hafifçe karıştırın. Üzerine yumurta, ılık süt ve zeytinyağını ilave edip yoğurarak hafif yapışkan bir hamur elde edin. Hamurun üzerini kapatıp 45 dakika kadar mayalanmaya bırakın.
  2. İç harcın hazırlanması
    Soğanları kavurup kıymayı ekleyin. Kıyma suyunu salıp çekene kadar pişirin. Tuz ve karabiberi ilave edip karıştırın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
  3. Şekillendirme aşaması
    Mayalanan hamuru eşit bezelere bölün. Her bir hamur bezesini hafifçe açıp bir kaseye yerleştirin. Orta kısmına kıymalı harçtan ekleyip uçlarını ortada birleştirerek yuvarlak şekil verip kapatın. Fırın tepsisine dizip 20 dakika tepsi mayası için bekletin.
  4. Pişirme aşaması
    Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190 derece üzerleri kızarana kadar 20-25 dakika pişirin.
  5. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp servis edin.
  6. Afiyet olsun!
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