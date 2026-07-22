Glutensiz kıymalı poğaça tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday kıymalı poğaça, yumuşacık hamuru ve bol malzemeli iç harcıyla lezzetine doyum olmuyor. Fırından çıktığı anda yayılan kokusuyla iştahları açıyor. İster kahvaltılarda ister çayınızın yanında pratik bir şekilde hazırlayacağınız bu tarif, her denemede lezzeti garantili bir sonuç veriyor. İşte, tam ölçülü glutensiz kıymalı poğaça için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...