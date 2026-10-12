Glutensiz kedidili ve tiramisu tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Ev yapımı glutensiz kedidili ile hazırlanan tiramisu, yumuşacık kremasının lezzetiyle çay saatlerine hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Glutensiz unla pişen kedidilleri kahveyle yumuşarken, ipek gibi krema ile buluştuğunda lezzetine doyum olmuyor. Üzerine eklenen kakao ile sunumu tamamlanan bu tarif, klasik tiramisu lezzetini glutensiz denemek isteyenler için nefis bir seçenek sunuyor. İşte, ev yapımı glutensiz kedidili ve tiramisu için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
Kedidili için:
3 adet yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
1 çay kaşığı vanilin
1 çay kaşığı ucuyla tuz
Kreması için:
200 mililitre sıvı krema
200 mililitre labne peyniri
Yarım su bardağı pudra şekeri
1 paket vanilin
Kedidillerini ıslatmak için:
1 su bardağı kahve
Üzeri için:
1 yemek kaşığı kakao
Nasıl Yapılır
Kedidili hamurunun hazırlaması
Kedidili hamuru için yumurta sarısı ve beyazlarını ayırın. Yumurta beyazlarını bir tutam tuzla hafifçe köpürene kadar çırpın. Şekerin yarısını ekleyip sert bir kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta yumurta sarılarını, kalan şekeri ve vanilini krema kıvamı alana kadar çırpın. Yumurta beyazıyla hazırladığınız karışımı üzerine ilave edip spatula yardımıyla karıştırın. Unu ekleyip karışıma yedirin.
Pişirme aşaması
Hamuru sıkma torbasına alıp yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine bir parmak uzunluğunda şeritler halinde sıkın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 12 dakika pişirin. Fırının ısısını 125 dereceye düşürüp 10 dakika daha pişirin. Ardından soğumaya bırakın.
Tiramisu kremasının hazırlanması
Sıvı kremayı koyulaşana kadar çırpın. Ayrı bir kapta labne, pudra şekeri ve vanilini pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın. Çırpılmış kremayı labneli karışıma ekleyip spatula yardımıyla karıştırın.
Birleştirme aşaması
Kedidillerini kahveye batırıp çıkararak servis kabının tabanına yan yana dizin. Üzerine labneli kremanın yarısını yayın. Kahveyle ıslattığınız kedidillerini kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı üzerine yayıp buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
Servis aşaması
Soğuyan tiramisunun üzerine kakaoyu eleyerek ekleyin. Dilimleyip servis tabağına alarak servis edin.