Glutensiz kedidili ve tiramisu tarifi (Videolu)

Ev yapımı glutensiz kedidili ile hazırlanan tiramisu, yumuşacık kremasının lezzetiyle çay saatlerine hem hafif hem leziz bir tatlı seçeneği oluyor. Glutensiz unla pişen kedidilleri kahveyle yumuşarken, ipek gibi krema ile buluştuğunda lezzetine doyum olmuyor. Üzerine eklenen kakao ile sunumu tamamlanan bu tarif, klasik tiramisu lezzetini glutensiz denemek isteyenler için nefis bir seçenek sunuyor. İşte, ev yapımı glutensiz kedidili ve tiramisu için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...