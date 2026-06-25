Kayseri yağlaması, gluten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan bu nefis tarifle sofranıza geliyor. Enfes kıymalı harcı, incecik lavaşların arasında kat kat yükselirken, geleneksel tadından hiçbir şey kaybetmeden glutensiz hazırlanıyor. Her katına bolca kıymalı harç serilen ve kenarları sosun lezzetiyle ıslatılan bu nefis yemek, üzerine eklenen yoğurt ve taze maydanozlarla servis ediliyor. İşte, hamur açma zahmetine girmeden pratik bir şekilde hazırlayacağınız glutensiz Kayseri yağlaması için videolu tarifi ve malzemeleri...