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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)
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Glutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)

Glutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)

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Kayseri yağlaması, gluten hassasiyeti olanlar ve çölyak hastaları için özel olarak hazırlanan bu nefis tarifle sofranıza geliyor. Enfes kıymalı harcı, incecik lavaşların arasında kat kat yükselirken, geleneksel tadından hiçbir şey kaybetmeden glutensiz hazırlanıyor. Her katına bolca kıymalı harç serilen ve kenarları sosun lezzetiyle ıslatılan bu nefis yemek, üzerine eklenen yoğurt ve taze maydanozlarla servis ediliyor. İşte, hamur açma zahmetine girmeden pratik bir şekilde hazırlayacağınız glutensiz Kayseri yağlaması için videolu tarifi ve malzemeleri...

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Glutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)
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Glutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)
Glutensiz Kayseri yağlaması tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 paket Schar Lavash
  • 350 gram dana kıyma
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 yemek kaşığı biber salçası
  • 2 su bardağı sıcak su
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı pul biber
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 tutam maydanoz
Nasıl Yapılır
  1. İç harcın hazırlanması
    Zeytinyağını tavada ısıtın. Soğanı küp şeklinde doğrayıp tavaya ekleyin ve kavurun. Kıymayı ilave edin. Suyunu salıp çekene kadar pişirin. Domates ve biber salçalarını ekleyip kokuları çıkana kadar kavurun. Tuz, pul biber, karabiber ve sıcak suyu ilave edip kıvam alana kadar pişirin.
  2. Birleştirme aşaması
    Lavaşın kenarlarını harcın suyuna batırıp tabağa alın. Orta kısmına harçtan bir miktar ekleyip yayın. Katları bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  3. Servis aşaması
    Üzerine yoğurt ve ayıklanmış maydanoz yaprakları ekleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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