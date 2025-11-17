search__icondelete
Glutensiz ıspanaklı kiş tarifi (Videolu)

Tabanı kıtır kıtır, içi lezzet dolu bir kiş tarifimiz var bugün sizin için. Üstelik de glutensiz! Bizim iç harcı için tercihimiz mevsimin en güzel sebzesi ıspanak oldu ancak siz dilerseniz pırasa, brokoli gibi sebzeleri kullanarak farklı tatlar da yaratabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz...

Son Güncelleme:
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Hamuru için:

  • 1 adet yumurta
  • 150 gram tereyağı (soğuk olmalı)
  • 1 çay bardağı soğuk su
  • 3 su bardağı Schär Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tuz

Ispanaklı harç için:

  • 300 gram ıspanak
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Karabiber
  • Lor peyniri

Üzeri için:

  • 1 su bardağı kaşar
  • 1 paket krema
  • 1 adet yumurta
Nasıl Yapılır
  1. Tereyağı, yumurta ve suyun çırpılması
    Geniş bir kapta soğuk tereyağı, yumurta ve soğuk suyu mikserle çırpın. Malzemelerin birbirine geçip yağın parçalanması yeterli olacaktır.
  2. Unun eklenmesi
    Sonrasında tuz ve unu ilave edip yoğurarak sert bir hamur hazırlayın. (Hamur çok cıvıksa un miktarını artırabilirsiniz)
  3. Hamurun dinlendirilmesi
    Hamuru streç filme sarıp buzdolabında dinlenmeye bırakın.
  4. İç harcının hazırlanması
    Küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Yumuşayan soğana ıspanakları ilave edip orta ateşte kavurmaya devam edin. (Çok pişirmenize gerek yok çünkü fırında da pişecekler.) Ispanağı ocaktan aldıktan sonra içine peyniri ilave edin.
  5. Hamurun tart kalıbına alınması
    Dinlenen hamuru incecik açıp kalıba ya da cam tepsiye yayın. Çatalla tabanına delikler açın.
  6. Ön pişirme aşaması
    Ön pişirme için 170 derecede alt-üst ısınmış fırına 15 dakikalığına gönderin. (Hamurun kabarmaması için pişirirken içine bakliyat dökebilirsiniz.)
  7. Sosun hazırlanması
    Yumurta ve kremayı karıştırın.
  8. Harç ve sosun tabanın üzerine yayılması
    15 dakikanın ardından tabanı fırından alıp içine önce ıspanağı, ardından yumurta ve kremalı karışımı, en üste de peyniri yayın.
  9. Son pişirme aşaması
    Bu şekilde de 20 dakika 170 derecede pişirin.
  10. Afiyet olsun!
