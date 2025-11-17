- Tereyağı, yumurta ve suyun çırpılması
Geniş bir kapta soğuk tereyağı, yumurta ve soğuk suyu mikserle çırpın. Malzemelerin birbirine geçip yağın parçalanması yeterli olacaktır.
- Unun eklenmesi
Sonrasında tuz ve unu ilave edip yoğurarak sert bir hamur hazırlayın. (Hamur çok cıvıksa un miktarını artırabilirsiniz)
- Hamurun dinlendirilmesi
Hamuru streç filme sarıp buzdolabında dinlenmeye bırakın.
- İç harcının hazırlanması
Küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. Yumuşayan soğana ıspanakları ilave edip orta ateşte kavurmaya devam edin. (Çok pişirmenize gerek yok çünkü fırında da pişecekler.) Ispanağı ocaktan aldıktan sonra içine peyniri ilave edin.
- Hamurun tart kalıbına alınması
Dinlenen hamuru incecik açıp kalıba ya da cam tepsiye yayın. Çatalla tabanına delikler açın.
- Ön pişirme aşaması
Ön pişirme için 170 derecede alt-üst ısınmış fırına 15 dakikalığına gönderin. (Hamurun kabarmaması için pişirirken içine bakliyat dökebilirsiniz.)
- Sosun hazırlanması
Yumurta ve kremayı karıştırın.
- Harç ve sosun tabanın üzerine yayılması
15 dakikanın ardından tabanı fırından alıp içine önce ıspanağı, ardından yumurta ve kremalı karışımı, en üste de peyniri yayın.
- Son pişirme aşaması
Bu şekilde de 20 dakika 170 derecede pişirin.
- Afiyet olsun!