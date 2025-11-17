Tabanı kıtır kıtır, içi lezzet dolu bir kiş tarifimiz var bugün sizin için. Üstelik de glutensiz! Bizim iç harcı için tercihimiz mevsimin en güzel sebzesi ıspanak oldu ancak siz dilerseniz pırasa, brokoli gibi sebzeleri kullanarak farklı tatlar da yaratabilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun diyor ve tarifimize geçiyoruz...