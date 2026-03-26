Hürriyet LezizzTarifler
Glutensiz Hindistan cevizli cheesecake (Videolu)

Glutensiz Hindistan cevizli cheesecake, kolay hazırlanışıyla tatlı krizlerine pratik çözümlerden biri oluyor. Glutensiz bisküvi tabanının çıtırlığına eşlik eden labne peynirli dolgusu, üzerindeki Hindistan cevizi rendesiyle çay saatlerine enfes bir seçenek sunuyor. Hazırlanışı zahmetsiz olan ve fırın gerektirmeyen bu tarif, buzdolabında dinlendikçe kıvamını bulup lezzeti artıyor. İşte, her kaşıkta kar beyazı görüntüsüyle iştah açan Hindistan cevizli cheesecake için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Tabanı için:

  • Schar Petit Classico 1 paket
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

Muhallebisi için:

  • 2 su bardağı süt
  • 200 gram labne peyniri
  • 1 kase beyaz çikolata
  • 2 paket krem şanti

Üzeri için:

  • 2-3 yemek kaşığı Hindistan cevizi rendesi
Nasıl Yapılır
  1. Bisküvilerin hazırlanması
    Bisküvileri mutfak robotundan geçirip toz haline getirin. Tereyağını eritip bisküvilerle karıştırın. Kalıbın tabanına bisküvileri yayıp bardak yardımıyla bastırın ve buzluğa alın.
  2. Kremanın hazırlanması
    Krem şanti ve süt ile çırpıp üzerine labne ekleyin. Beyaz çikolatayı eritip karışıma ilave edin ve karıştırın.
  3. Birleştirme aşaması
    Buzlukta yaklaşık 10 dakika dinlenen bisküvi tabanının üzerine kremayı yayın. 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
  4. Servis aşaması
    Hindistan cevizi rendesi ile süsleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
