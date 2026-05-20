Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz havuçlu kek tarifi (Videolu)
Glutensiz havuçlu kek tarifi (Videolu)

Mis kokulu tarçın ve havucun doğal tatlılığı ile hazırlanan bu enfes kek, glutensiz beslenenler için özel unuyla çay saatlerine puf puf kabaran nefis bir alternatif sunuyor. Üzerini kaplayan ipek gibi pürüzsüz labneli kremasıyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Hazırlık aşaması pratik olurken, tam ölçülü tarifi ile her denemede garantili sonuç veriyor. İşte, kolayca hazırlayacağınız glutensiz havuçlu kek için videolu tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 250 gram Schar Mix C Patisserie un
  • 3 adet yumurta
  • Yarım su bardağı toz şeker
  • Yarım su bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı süt
  • 2 adet orta boy havuç
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 tutam tuz
  • 1 avuç ceviz içi

Kreması için:

  • 200 gram labne
  • 100 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • 1 su bardağı pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı vanilya
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın. Yağı ve sütü ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve baharatları ekleyip karıştırmaya devam edin. Rendelenmiş havuçların fazla suyunu elinizle sıkıp kek harcına ilave edin. Cevizleri ekleyip karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Karışımı tereyağı ile yağladığınız baton kalıba dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 35-40 dakika pişirin.
  3. Kremanın hazırlanması
    Oda ısısındaki tereyağı ve pudra şekerini çırpın. Labneyi ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar çırpmaya devam edin. Vanilyayı ekleyip karıştırın.
  4. Servis aşaması
    Kek soğuduktan sonra üzerine sosu döküp ceviz içi serpiştirerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
