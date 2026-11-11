Glutensiz Hatay usulü kömbe tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz Hatay usulü kömbe, fırından yayılan mis gibi baharat kokusuyla çay ve kahve saatlerine enfes bir lezzet katıyor. Yedi çeşit baharatla zenginleşen kıyır kıyır hamuru, dışını saran bol susamla nefis bir lezzet uyumu yakalıyor. Mutfakta zahmetsizce hazırlanan bu yöresel kurabiye, glutensiz beslenenler için leziz bir seçenek oluyor. İşte glutensiz Hatay usulü kömbe için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:60+ dk
Orta
Malzemeler
Hamuru için:
3.5 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
125 gram oda sıcaklığında tereyağı
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
1.5 tatlı kaşığı kömbe baharatı
1 paket kabartma tozu
1 paket şekerli vanilin
Kömbe baharatı için:
1 çay kaşığı mahlep
1 çay kaşığı zencefil tozu
1 çay kaşığı yeni bahar
1 çay kaşığı tarçın
1 çay kaşığı karanfil tozu
1 çay kaşığı muskat rendesi
1 çay kaşığı damla sakızı
Üzeri için:
Yarım su bardağı beyaz susam
2 yemek kaşığı su
Şekillendirmek için:
Ahşap kömbe kalıbı
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Oda sıcaklığındaki tereyağını ve toz şekeri geniş bir karıştırma kabına alıp karıştırın. Sıvı yağı ve sütü ilave ederek karıştırmaya devam edin. Kömbe baharatlarını harmanlayıp üzerine ekleyin. Vanilini ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta glutensiz un ve kabartma tozunu karıştırın. Sıvı malzemeleri ekleyerek ele yapışmayan bir hamur yoğurun. Hamurun üzerini kapatıp oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirin.