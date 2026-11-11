Glutensiz Hatay usulü kömbe, fırından yayılan mis gibi baharat kokusuyla çay ve kahve saatlerine enfes bir lezzet katıyor. Yedi çeşit baharatla zenginleşen kıyır kıyır hamuru, dışını saran bol susamla nefis bir lezzet uyumu yakalıyor. Mutfakta zahmetsizce hazırlanan bu yöresel kurabiye, glutensiz beslenenler için leziz bir seçenek oluyor. İşte glutensiz Hatay usulü kömbe için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...