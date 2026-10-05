Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Şanlıurfa'nın arı kovanı biçimindeki kümbet evlerinin şeklinden esinlenilen Harran kubbesi tarifi, glutensiz lavaşla ev mutfağında pratik şekilde hazırlanıyor. Şanlıurfa fırınlarında her gün onlarca tepsi hazırlanan bu yemek, bol patates ve taze sebzelerle fırında lokum gibi pişiyor. Zeytinyağı ve isotla tatlanan sebzeler, fırında ağır ağır pişerek enfes bir lezzete ulaşıyor. Orijinalinde dürüm şeklinde sarılan bu nefis lezzet, bu tarifte iki adet glutensiz lavaş arasında dilimlenerek servis ediliyor. İşte, tam ölçülü glutensiz Harran kubbesinin videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Orta
Malzemeler
1.5 kilogram patates
2 adet kırmızı kapya biber
2 adet çarliston biber
2 adet orta boy soğan
2 adet domates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı isot
Yarım çay kaşığı karabiber
1 yemek kaşığı kırmızı pul biber
Servis için:
4 adet Schar Lavash
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Zeytinyağı ve baharatları karıştırıp tepsiye yayın. Patatesleri ortadan ikiye kesin. Düz kısımları alta, yuvarlak kısımları üste gelecek şekilde fırın tepsisine dizin. Domatesleri ve kuru soğanları ortadan ikiye kesip tepsiye ilave edin. Kırmızı kapya biber ve yeşil biberi patateslerin arasına dizin. Bir baş sarımsağı da ortadan ikiye kesip sebzelerin arasına ilave edin.
Pişirme aşaması
Zeytinyağının kalanını sebzelerin üzerine fırça yardımıyla sürüp önceden ısıtılmış 200 derece fırında sebzeler yumuşayana kadar 45 dakika pişirin. İki adet glutensiz lavaşı tavada ısıtın.
Servis aşaması
Fırından çıkan sebzeleri glutensiz lavaşlardan birinin üzerine yayıp çatal yardımıyla ezin. Üzerini glutensiz lavaşla kapatarak dilimleyip sıcak sıcak servis edin.