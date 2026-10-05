Glutensiz Harran kubbesi tarifi (Videolu)

Şanlıurfa'nın arı kovanı biçimindeki kümbet evlerinin şeklinden esinlenilen Harran kubbesi tarifi, glutensiz lavaşla ev mutfağında pratik şekilde hazırlanıyor. Şanlıurfa fırınlarında her gün onlarca tepsi hazırlanan bu yemek, bol patates ve taze sebzelerle fırında lokum gibi pişiyor. Zeytinyağı ve isotla tatlanan sebzeler, fırında ağır ağır pişerek enfes bir lezzete ulaşıyor. Orijinalinde dürüm şeklinde sarılan bu nefis lezzet, bu tarifte iki adet glutensiz lavaş arasında dilimlenerek servis ediliyor. İşte, tam ölçülü glutensiz Harran kubbesinin videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...