search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)
#glutensiz hamur çanağında orman kebabı#glutensiz hamur çanağında orman kebabı nasıl yapılır?#glutensiz hamur çanağında orman kebabı videolu tarifi#glutensiz hamur çanağında orman kebabı malzemeleri
Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)

Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Glutensiz beslenenler için harika bir fırın yemeği alternatifi olan bu tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Yüksek ateşte mühürlenen tavuk etleri ve sebzeli garnitür karışımı, glutensiz unla hazırlanan hamur çanaklarının içinde servis ediliyor. Şık sunumu ve porsiyonluk servis kolaylığı ile misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız videolu glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi ve malzemeleri...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)
Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Çanak hamuru için:

  • 250 gram Schar Mix B Bread un
  • 200 mililitre ılık su
  • 5 gram instant maya
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1.5 yemek kaşığı zeytinyağı

Tavuk kebabı için:

  • 400 gram kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 kase garnitür
  • 1 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı salça
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay kaşığı kekik
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı pul biber
  • 1 su bardağı sıcak su

Üzeri için:

  • 1 kase rendelenmiş kaşar peyniri
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Ilık su, şeker ve mayayı bir kap içerisinde karıştırıp 10 dakika bekletin. Un, tuz ve zeytinyağını karıştırma kabına alın. Mayalı su karışımını ekleyip hamuru yoğurun. İki yağlı kağıt arasında hamuru açın.
  2. Hamurun pişirilmesi
    Çömlekleri ters çevirip üzerlerini yağlayın ve hamuru serin. Elinizi ıslatarak alt tabanı biraz kalın, yanları daha ince olacak şekilde hamuru çömleklere yayın. 20 dakika mayalandırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20-25 dakika pişirin.
  3. Tavuk kebabın hazırlanması
    Tavukları bir tavaya alıp yüksek ısıda mühürleyin. Soğan ve sarımsağı ilave edin. Garnitürleri ve yağı ekleyip 5 dakika kavurun. Salçayı ve baharatları ekleyin. Sıcak suyu ilave edip orta ateşte 15-20 dakika pişirin.
  4. Pişirme aşaması
    Fırından çıkan hamur çanaklarını güveçlerin içerisine yerleştirip harcı doldurun ve üzerlerine kaşar peyniri ekleyin. Tekrar fırına verip kaşar peynirleri eriyene kadar pişirin.
  5. Servis aşaması
    Fırından çıkarıp oda sıcaklığında 5 dakika dinlendirdikten sonra servis edin.
  6. Afiyet olsun!
Kapat