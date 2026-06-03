Glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için harika bir fırın yemeği alternatifi olan bu tarif, sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Yüksek ateşte mühürlenen tavuk etleri ve sebzeli garnitür karışımı, glutensiz unla hazırlanan hamur çanaklarının içinde servis ediliyor. Şık sunumu ve porsiyonluk servis kolaylığı ile misafir sofralarına çok yakışıyor. İşte, evde kolayca hazırlayacağınız videolu glutensiz hamur çanağında orman kebabı tarifi ve malzemeleri...