Fransız tostunun, glutensiz ev yapımı tost ekmeği ile hazırlandığı bu nefis tarif, dışı çıtır içi ise bulut gibi yumuşacık kıvamıyla sofranıza gurme bir lezzet kazandırıyor. Özel sosa bulanan glutensiz ekmek dilimleri, tavada tereyağıyla buluştuğu an nar gibi kızararak mis gibi kokular yaymaya başlıyor. Üzerine gezdirilen ılık ve hafif mayhoş kırmızı meyve sosu ile balın uyumu, bu nefis tostun lezzetini artırıyor. İşte, kolayca hazırlayacağınız tam ölçülü glutensiz Fransız tostu için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...