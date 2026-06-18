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Glutensiz Fransız tostu (Videolu)

Glutensiz Fransız tostu (Videolu)

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Fransız tostunun, glutensiz ev yapımı tost ekmeği ile hazırlandığı bu nefis tarif, dışı çıtır içi ise bulut gibi yumuşacık kıvamıyla sofranıza gurme bir lezzet kazandırıyor. Özel sosa bulanan glutensiz ekmek dilimleri, tavada tereyağıyla buluştuğu an nar gibi kızararak mis gibi kokular yaymaya başlıyor. Üzerine gezdirilen ılık ve hafif mayhoş kırmızı meyve sosu ile balın uyumu, bu nefis tostun lezzetini artırıyor. İşte, kolayca hazırlayacağınız tam ölçülü glutensiz Fransız tostu için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
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Glutensiz Fransız tostu (Videolu)
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Glutensiz Fransız tostu (Videolu)
Glutensiz Fransız tostu (Videolu)
cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 dilim glutensiz tost ekmeği
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • 1 tutam tuz

Üzeri için:

  • 1 su bardağı donuk kırmızı meyve
  • 1 yemek kaşığı bal
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Bir kap içerisinde yumurta, süt, şeker, tarçın, vanilya ve tuzu çırpın.
  2. Pişirme aşaması
    Glutensiz ekmek dilimlerini karışıma batırın. Geniş bir tavayı orta ateşte ısıtıp tereyağını ilave edin. Ekmek dilimlerini ekleyip altın sarısı renk alana kadar çevirerek pişirin.
  3. Meyveli sosun hazırlanması
    Küçük bir tencereye orman meyvelerini alıp 4-5 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Ekmekleri servis tabağına alıp bal ve meyveli sos ile birlikte servis edin.
  5. Afiyet olsun!
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