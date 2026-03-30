Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz foccacia tarifi (Videolu)
Foccacia, bol zeytinyağlı ve yumuşacık hamuru ile en sevilen İtalyan lezzetleri arasında yer alıyor. Zeytinyağının kattığı enfes tat ve üzerindeki taze biberiyelerin fırında yayılan iştah açıcı kokusuyla bu tarif, glutensiz unla hazırlanıp sofralara tam bir gurme lezzet sunuyor. Kahvaltılarda veya akşam yemeklerinin yanında ise enfes bir eşlikçi oluyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz foccacia tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

Ön mayası için:

  • 1.5 tatlı kaşığı maya
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay bardağı Schar Mix B Bread un

Hamuru için:

  • 2 su bardağı ılık su
  • Yarım çay bardağı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 2 çay kaşığı biberiye
  • 5 su bardağı Schar Mix B Bread un

Üzeri için:

  • 8-10 adet kiraz domates
  • 8-10 adet çekirdeksiz zeytin
  • 2 yemek zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı tuz

Süslemek için:

  • 2 dal biberiye
Nasıl Yapılır
  1. Ön maya aşaması
    Ön mayası için, maya ve ılık suyu bir kaba alıp karıştırın. Unu eleyerek ekleyin ve karıştırın. Üzerini temiz bir bezle kapatıp 20 dakika mayalandırın.
  2. Hamurun hazırlanması
    Başka bir kapta hamuru için gereken 2 su bardağı ılık su ve yarım çay bardağı zeytinyağını karıştırın. Mayalanma süresi sonunda bu karışımı, mayalı karşıma ekleyin. Üzerine 5 su bardağı un ekleyip yoğurun sonra ve biberiyeleri ilave edin. Hamuru için kalan malzemeleri de ekledikten sonra alttan üste doğru karıştırarak toparlayın.
  3. Mayalandırma aşaması
    Ayrı bir kaba 2 yemek kaşığı zeytinyağını dökün ve hamuru kaba aktarın ve üzerini kapatarak 40 dakika mayalandırın. Süre sonunda yarım yemek kaşığı kadar daha zeytinyağı ekleyip hamuru katlayın. 15 dakika daha mayalandırın.
  4. Pişirme aşaması
    Hamura parmak uçlarınızla bastırarak şekil verin. Üzerine domates ve zeytinleri yerleştirin. Biberiye ile süsleyip tuzu da üzerine ekledikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
  5. Servis aşaması
    Fırından çıkarıp ilk sıcağı çıktıktan sonra servis edin.
  6. Afiyet olsun!
