Glutensiz Ege usulü mücver tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden mücver, bu tarifle glutensiz un, kabak, beyaz peynir ve taze otlarla hazırlanarak hem hafif hem lezzetli bir öğün sunuyor. Dışı nar gibi kızaran mücverler, limonlu ve sarımsaklı yoğurt sosla servis edildiğinde damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Glutensiz beslenenler için pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor. İşte, glutensiz Ege usulü mücver için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
2 adet boy kabak
2 adet yumurta
1 su bardağı Schar Mix B Bread un
100 gram beyaz peynir
3 dal taze soğan
Yarım demet maydanoz
2-3 dal taze nane
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
Kızartmak için:
Zeytinyağı
Sosu için:
5 yemek kaşığı yoğurt
1 diş sarımsak
3-4 damla limon suyu
2 dal dereotu
Yarım adet limon kabuğu rendesi
Nasıl Yapılır
Hazırlık aşaması
Kabakları rendeleyin. Üzerlerine tuz ilave ederek 10 dakika bekletin. Ardından fazla suyunu sıkın. Beyaz peyniri ufalayın. Taze soğanı, maydanozu ve naneyi ince ince kıyın. Sarımsakları ezip ince ince doğrayın.
Harcın hazırlanması
Kabakların üzerine yumurtaları, beyaz peyniri, taze soğanı, maydanozu ve naneyi ekleyin. Unu ve karabiberi ilave edip koyu bir kıvam alana kadar karıştırın.
Pişirme aşaması
Tavaya zeytinyağı ekleyip hazırladığınız harçtan birer yemek kaşığı alarak aralıklı şekilde dökün. Orta ateşte ocağa alıp her iki taraflarını renk alana kadar çevirerek kızartın.
Servis aşaması
Süzme yoğurt, ezilmiş sarımsak, dereotu ve limon suyunu karıştırıp küçük bir kaseye alın. Mücverleri bir servis tabağına dizip ortalarına yoğurtlu sosu ekleyerek bekletmeden servis edin.