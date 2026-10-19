Glutensiz Ege usulü mücver tarifi (Videolu)

Ege mutfağının sevilen lezzetlerinden mücver, bu tarifle glutensiz un, kabak, beyaz peynir ve taze otlarla hazırlanarak hem hafif hem lezzetli bir öğün sunuyor. Dışı nar gibi kızaran mücverler, limonlu ve sarımsaklı yoğurt sosla servis edildiğinde damak çatlatan bir lezzete dönüşüyor. Glutensiz beslenenler için pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor. İşte, glutensiz Ege usulü mücver için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...