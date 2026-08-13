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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)
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Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)

Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)

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Domateslerin mis kokulu tereyağı ve özel glutensiz unla kavrulup pişirilmesiyle hazırlanan bu çorba, glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek oluyor. Kruton ekmeklerin çıtırtısıyla zenginleşen bu pratik tarif, dumanı üstünde tüten sunumuyla sofraların vazgeçilmez başlangıcı oluyor. Pürüzsüz kıvamı her kaşıkta ayrı bir keyif verirken masaya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, glutensiz domates çorbası için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)
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Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)
Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 6 adet ortay boy domates
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 yemek kaşığı Schar Mix B Bread un
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3.5 su bardağı sıcak su
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber

Kruton için:

  • 3 dilim Schar Pan Blanco ekmek
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu
  • Bir tutam tuz
Nasıl Yapılır
  1. Krutonun hazırlanması
    Ekmekleri küp şeklinde doğrayın. Bir tavaya zeytinyağını alın. Sarımsak tozu ve tuzu ilave edin. Küp şeklinde doğradığınız ekmekleri üzerlerine ekleyin.
  2. Pişirme aşaması
    Tereyağı ve zeytinyağını bir tencerede ısıtın. Unu ekleyip bir dakika kavurun. Salçayı ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Rendelenmiş domatesleri ekleyip 8-10 dakika karıştırarak pişirin. Sıcak suyu ilave edip kaynamaya bırakın. Çorbayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar el blenderi yardımıyla çekin. Tuz ve baharatları ilave edip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Kruton ekmeklerle birlikte sıcak sıcak servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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