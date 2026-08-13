Glutensiz domates çorbası tarifi (Videolu)

Domateslerin mis kokulu tereyağı ve özel glutensiz unla kavrulup pişirilmesiyle hazırlanan bu çorba, glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek oluyor. Kruton ekmeklerin çıtırtısıyla zenginleşen bu pratik tarif, dumanı üstünde tüten sunumuyla sofraların vazgeçilmez başlangıcı oluyor. Pürüzsüz kıvamı her kaşıkta ayrı bir keyif verirken masaya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, glutensiz domates çorbası için videolu tarif ve adım adım yapılış aşamaları...