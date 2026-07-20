Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)

Glutensiz damla sakızlı muhallebi, mis gibi kokusu ve ipek gibi kıvamı ile tatlı krizlerinize hafif bir seçenek oluyor. Sütlü tatlı severlerin vazgeçilmezi olan muhallebi, bu tarifte glutensiz unla hazırlanıp damla sakızının aromasıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor. Kısa sürede hazırlanırken her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz glutensiz damla sakızlı muhallebi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...