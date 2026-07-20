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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
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Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)

Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)

5
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Glutensiz damla sakızlı muhallebi, mis gibi kokusu ve ipek gibi kıvamı ile tatlı krizlerinize hafif bir seçenek oluyor. Sütlü tatlı severlerin vazgeçilmezi olan muhallebi, bu tarifte glutensiz unla hazırlanıp damla sakızının aromasıyla birleşerek tam kıvamında bir lezzet sunuyor. Kısa sürede hazırlanırken her denemede lezzeti garantili sonuç veriyor. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz glutensiz damla sakızlı muhallebi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
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Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
Glutensiz damla sakızlı muhallebi tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • Yarım litre süt
  • 6 yemek kaşığı Schar Mix C Patisserie un
  • 2.5 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet damla sakızlı şekersiz sakız
  • 1 paket vanilin
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Bir bardak sütü ısıtıp damla sakızını ekleyin. 15-20 dakika bekletip tel çırpıcı yardımıyla pürüzsüz olana kadar karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Kalan sütü, unu ve şekeri sakızlı karışımın üzerine ilave edip pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın. Tencereyi ocağa alıp sürekli karıştırarak pişirmeye başlayın.Kaynamaya başladığında ocağın altını kapatıp tereyağı ve vanilini ekleyerek iki dakika daha karıştırın. Hazırladığınız tatlıyı servis kaselerine paylaştırıp buzdolabında soğutun.
  3. Servis aşaması
    Soğuyan muhallebilerin üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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