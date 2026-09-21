Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek olan çubuk kurabiye, çay ve kahve saatlerine kıyır kıyır bir lezzet sunuyor. Glutensiz unla hazırlanan hamuru, bitter çikolata ve kakaonun lezzetiyle kıvam alarak damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Fırından yayılan kokusuyla iştah açan bu tarif, şeritler halinde dilimlenerek pişirilip servis ediliyor. İşte, glutensiz çubuk kurabiye için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
2 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
120 gram oda sıcaklığında tereyağı
Yarım su bardağı esmer şeker
Yarım çay bardağı toz şeker
1 adet yumurta
1 tatlı kaşığı vanilin
Yarım çay kaşığı karbonat
100 gram bitter damla çikolata
2 yemek kaşığı kakao
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Tereyağı, esmer şeker ve beyaz şekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Yumurtayı ve vanilini ekleyip çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta unu, karbonatı ve tuzu harmanlayıp yumurtalı karışıma ekleyin. Çikolataları ve kakaoyu de ilave edip spatula yardımıyla karıştırın.
Pişirme aşaması
Hamuru yağlı kağıt üzerine alıp dikdörtgen şeklinde yayın. Bıçak yardımıyla iki parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kontrollü pişirin.
Servis aşaması
Oda sıcaklığında soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis edin.