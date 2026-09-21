Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek olan çubuk kurabiye, çay ve kahve saatlerine kıyır kıyır bir lezzet sunuyor. Glutensiz unla hazırlanan hamuru, bitter çikolata ve kakaonun lezzetiyle kıvam alarak damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Fırından yayılan kokusuyla iştah açan bu tarif, şeritler halinde dilimlenerek pişirilip servis ediliyor. İşte, glutensiz çubuk kurabiye için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...