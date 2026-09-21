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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)
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Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)

Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)

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Glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek olan çubuk kurabiye, çay ve kahve saatlerine kıyır kıyır bir lezzet sunuyor. Glutensiz unla hazırlanan hamuru, bitter çikolata ve kakaonun lezzetiyle kıvam alarak damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Fırından yayılan kokusuyla iştah açan bu tarif, şeritler halinde dilimlenerek pişirilip servis ediliyor. İşte, glutensiz çubuk kurabiye için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)
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Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)
Glutensiz çubuk kurabiye tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 2 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 120 gram oda sıcaklığında tereyağı
  • Yarım su bardağı esmer şeker
  • Yarım çay bardağı toz şeker
  • 1 adet yumurta
  • 1 tatlı kaşığı vanilin
  • Yarım çay kaşığı karbonat
  • 100 gram bitter damla çikolata
  • 2 yemek kaşığı kakao
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Tereyağı, esmer şeker ve beyaz şekeri mikser yardımıyla 2-3 dakika çırpın. Yumurtayı ve vanilini ekleyip çırpmaya devam edin. Ayrı bir kapta unu, karbonatı ve tuzu harmanlayıp yumurtalı karışıma ekleyin. Çikolataları ve kakaoyu de ilave edip spatula yardımıyla karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Hamuru yağlı kağıt üzerine alıp dikdörtgen şeklinde yayın. Bıçak yardımıyla iki parmak genişliğinde uzun şeritler halinde kesin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 20 dakika kontrollü pişirin.
  3. Servis aşaması
    Oda sıcaklığında soğuduktan sonra servis tabağına alıp servis edin.
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