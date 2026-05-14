search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)
#glutensiz çıtır tavuk#glutensiz çıtır tavuk videolu tarifi#glutensiz çıtır tavuk nasıl yapılır?#glutensiz çıtır tavuk malzemeleri#mayonezli havuç salatası
Glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)

Glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)

5
Değerlendir

Glutensiz beslenenler için çıtırlığıyla damaklarda enfes bir tat bırakan bu tarif, yanına eşlik eden ferah havuç salatasıyla hem doyurucu hem de dengeli bir öğün alternatifi oluşturuyor. Mutfağınızda dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz bu ikili, sofralarınıza hafif ve lezzetli bir seçenek sunuyor. Çıtır çıtır sunumuyla sofraya geldiği anda iştahları açıyor. İşte, pratik bir şekilde hazırlayacağınız glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:
Glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)
Video Thumbnail
Glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)
Glutensiz çıtır tavuk ve mayonezli havuç salatası tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 2 adet tavuk göğsü
  • 1 paket Schar Corn Flakes
  • 1 yumurta
  • Yarım çay kaşığı karabiber

Salata malzemeleri:

  • 1 adet havuç
  • 4 yaprak marul
  • 2 yemek kaşığı mayonez
  • 1 yemek kaşığı yoğurt
  • Yarım çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
  1. Tavukların hazırlanması
    Tavuğu şeritler halinde doğrayın. 1 paket Schar Corn Flakes’i mutfak robotunda inceltin ve bir kaba alın. Yumurta ve karabiberi çırpın. Üzerlerine tavukları ilave edin. Corn Flakes’leri ekleyip harmanlayın. Kızgın yağda çevirerek pişirin.
  2. Salatanın hazırlanması
    Havucu rendeleyip geniş bir kaba alın. Marulu ince ince doğrayın ve havuçların üzerine ilave edin. Yoğurt, mayonez ve tuzu ekleyip karıştırın.
  3. Servis aşaması
    Tavukları bir servis tabağına alın. Hazırladığınız salata eşliğinde servis edin.
  4. Afiyet olsun!
Kapat