Glutensiz çıtır peynir lokması, dışındaki çıtır kaplama ve içinde eriyen peynirle kahvaltı sofralarından gece atıştırmalıklarına enfes bir glutensiz seçenek oluyor. Yoğurt, zeytinyağı ve glutensiz unla yoğrulan pratik hamuru, içine peynir eklenip yuvarlandıktan sonra krakere bulanarak kızartılıyor. Kısa sürede zahmetsizce hazırlanan bu çıtır atıştırmalık, glutensiz beslenenler için damak çatlatan bir lezzet sunuyor. İşte glutensiz çıtır peynir lokması için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...