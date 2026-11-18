Glutensiz çıtır peynir lokması tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz çıtır peynir lokması, dışındaki çıtır kaplama ve içinde eriyen peynirle kahvaltı sofralarından gece atıştırmalıklarına enfes bir glutensiz seçenek oluyor. Yoğurt, zeytinyağı ve glutensiz unla yoğrulan pratik hamuru, içine peynir eklenip yuvarlandıktan sonra krakere bulanarak kızartılıyor. Kısa sürede zahmetsizce hazırlanan bu çıtır atıştırmalık, glutensiz beslenenler için damak çatlatan bir lezzet sunuyor. İşte glutensiz çıtır peynir lokması için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
NSosyalFacebookEpostaTwitterLinkedinFlipboardLinki KopyalaYazı Tipi
Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
Hamuru için:
2 su bardağı Schar Mix B Bread un
Yarım su bardağı yoğurt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket kabartma tozu
Yarım çay kaşığı tuz
İç harcı için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Kaplaması için:
1 adet yumurta
1 paket Schar Quinotti
Kızartmak için:
2 su bardağı ayçiçeği yağı
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Geniş bir karıştırma kabında glutensiz un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Ortasını açıp yumurta, yoğurt ve zeytinyağını ekleyip yumuşak ve ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Üzerini kapatıp 10 dakika dinlendirin.
Şekillendirme aşaması
Hamuru eşit bezelere ayırıp her bezeyi avucunuzda hafifçe açın. Ortalarına rendelenmiş kaşar peyniri ekleyip sıkıca kapatarak yuvarlayın. Glutensiz krakerleri hafif iri kalacak şekilde mutfak robotunda çekin. Ayrı bir kapta yumurtayı çırpın. Hazırladığınız peynir lokmalarını önce yumurtaya ardından kraker kırıntılarına bulayın.
Kızartma aşaması
Geniş bir tavaya ayçiçeği yağını ekleyip ısıtın. Lokmaları ilave edip renk alana kadar kızartın.