Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)

Glutensiz çıtır cips, ara öğünlerinizde keyifle tüketeceğiniz enfes bir atıştırmalık seçeneği oluyor. İncecik glutensiz lavaşlar, baharatlarla harmanlanıp fırında dakikalar içinde çıtır çıtır bir kıvam alıyor. Bu leziz tarif, hem çocukların severek tüketeceği hem de misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes bir fikir sunuyor. Yanında servis edilen mısırlı ve yoğurtlu dip sos ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz çıtır cips tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...