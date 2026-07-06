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Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)

Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)

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Glutensiz çıtır cips, ara öğünlerinizde keyifle tüketeceğiniz enfes bir atıştırmalık seçeneği oluyor. İncecik glutensiz lavaşlar, baharatlarla harmanlanıp fırında dakikalar içinde çıtır çıtır bir kıvam alıyor. Bu leziz tarif, hem çocukların severek tüketeceği hem de misafirlerinize ikram edebileceğiniz enfes bir fikir sunuyor. Yanında servis edilen mısırlı ve yoğurtlu dip sos ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz çıtır cips tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

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Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)
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Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)
Glutensiz çıtır cips tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 paket Schar Lavash
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı sarımsak tozu

Dip sos için:

  • 3 yemek kaşığı mısır
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı labne peyniri
  • 1 çay kaşığı limon suyu
  • Bir tutam tuz
Nasıl Yapılır
  1. Lavaşların hazırlanması
    İki adet lavaşı üst üste koyup kesme tahtasının üzerine alın. Önce yatay şekilde eşit parçalar kesin. Ardından bu parçaları boylamasına verev olarak kesin. Zeytinyağı, kırmızı biber, tuz ve sarımsak tozu ile harmanlayın.
  2. Pişirme aşaması
    Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin.
  3. Servis aşaması
    Bir kap içerisinde mısır, yoğurt ve labne peynirini karıştırın. Üzerlerine limon suyu ve tuzu ekleyip karıştırarak bir dip sos hazırlayın. Glutensiz çıtır cipsleri uygun bir tabağa alıp dip sos ile servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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