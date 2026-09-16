Glutensiz çiğ köfte sushi tarifi (Videolu)

Glutensiz ev yapımı lavaş ve çiğ köftenin bir araya geldiği bu nefis tarif, dilimler halinde servis edilerek sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Glutensiz beslenenler için hem lezzetli hem pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor. İsot, nar ekşisi ve limon suyuyla lezzetlenen çiğ köfte harcıyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. İşte glutensiz çiğ köfte sushi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...