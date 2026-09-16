Glutensiz çiğ köfte sushi tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz ev yapımı lavaş ve çiğ köftenin bir araya geldiği bu nefis tarif, dilimler halinde servis edilerek sofraya geldiği anda iştahları açıyor. Glutensiz beslenenler için hem lezzetli hem pratik bir seçenek olurken, misafir sofralarında keyifle tüketiliyor. İsot, nar ekşisi ve limon suyuyla lezzetlenen çiğ köfte harcıyla damak çatlatan bir lezzet sunuyor. İşte glutensiz çiğ köfte sushi için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:60+ dk
Orta
Malzemeler
Glutensiz lavaş için:
2 su bardağı Schar Mix B Bread un
Yarım paket kuru maya
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı tuz
1.5 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı ılık su
1 yemek kaşığı karnıyarık otu
Çiğköfte için:
2 su bardağı glutensiz köftelik mısır bulguru
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı domates salçası
2 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı isot
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı kırmızı toz biber
1 çay kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı nar ekşisi
1 yemek kaşığı limon suyu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Marul yaprakları
Nasıl Yapılır
Glutensiz lavaşın hazırlanması
Lavaş için un, şeker, tuz ve karnıyarık otunu bir kapta karıştırın. Ilık su ve zeytinyağını ekleyip 5-6 dakika yoğurun. Üzerini örtüp 45 dakika mayalandırın. Süre sonunda hamuru 4 eşit parçaya bölüp hafifçe unlanmış tezgahta ince olacak şekilde açın. Yapışmaz tabanlı bir tavayı ısıtıp lavaşları tek tek ekleyerek pişirin.
Çiğ köfte harcının hazırlanması
Soğan ve sarımsakları mutfak robotunda inceltin. Bulguru geniş bir karıştırma kabına alın. Soğanı, sarımsakları, salçaları ve baharatları ekleyip yoğurun. Nar ekşisi, limon suyu ve zeytinyağını ilave edin. Karışımı 15 dakika yoğurup üzerini kapatarak 30 dakika buzdolabında bekletin.
Birleştirme aşaması
Lavaşı tezgaha serin. Çiğ köfte harcından bir yemek kaşığı kadar alıp lavaşa sürün. Üzerlerine marul yapraklarını serin. Lavaşı sıkıca rulo şeklinde sarın. Ardından streçe sarıp 30 dakika buzdolabında bekletin.