Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz churros tarifi (Videolu)
Glutensiz churros tarifi (Videolu)

Glutensiz churros tarifi (Videolu)

İspanyol mutfağının çıtır lezzeti churros, bu tarifle glutensiz beslenenler için enfes bir seçenek sunuyor. Glutensiz olmasının hafifliğini, geleneksel churros çıtırlığıyla harmanlayıp çay ve kahve saatlerinize leziz bir eşlikçi oluyor. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık hamurlar, tarçın ve şeker karışımıyla birleştiğinde yanında servis edilen eritilmiş çikolatayla damaklarda enfes bir lezzet bırakıyor. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz ve glutensiz churros için videolu tarifi ve malzemeleri...

Glutensiz churros tarifi (Videolu)
Glutensiz churros tarifi (Videolu)
Glutensiz churros tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 1 su bardağı su
  • 1.5 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
  • 75 gram tereyağı
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 3 yumurta

Üzeri için:

  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 tatlı kaşığı şeker

Servis için:

  • 100 gram eritilmiş sütlü çikolata
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Hamuru için tencereye su, tereyağı ve tuzu alın. Orta ateşte tereyağı eriyinceye kadar karıştırın. Yağ eriyince unu ekleyin ve unun kokusu çıkana kadar kavurun. Hamur ocaktan alın ve ılınmaya bırakın. Yumurtaları teker teker ilave edip karıştırın.
  2. Pişirme aşaması
    Hamuru sıkma torbasına alıp ocakta ısıttığınız sıvı yağın üzerine sıkın ve kızartın.
  3. Servis aşaması
    Tarçın ve şekeri bir kasede karıştırın. Kızaran hamurları bu karışıma bulayıp eritilmiş çikolata ile servis edin.
  4. Afiyet olsun!
