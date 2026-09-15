Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)

Glutensiz beslenenler için enfes bir tatlı seçeneği olan cheesecake topları, fırın kullanmadan kolayca hazırlanıyor. Glutensiz bisküviler, beyaz çikolata ve labne peyniriyle hazırlanan bu nefis tarif, çay ve kahve saatlerinde tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak mutfakta pratiklik sağlıyor. İşte, glutensiz cheesecake topları için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...