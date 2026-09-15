Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Glutensiz beslenenler için enfes bir tatlı seçeneği olan cheesecake topları, fırın kullanmadan kolayca hazırlanıyor. Glutensiz bisküviler, beyaz çikolata ve labne peyniriyle hazırlanan bu nefis tarif, çay ve kahve saatlerinde tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak mutfakta pratiklik sağlıyor. İşte, glutensiz cheesecake topları için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
1 paket Schar Petit Classico
150 gram labne peyniri
Yarım su bardağı eritilmiş beyaz çikolata
2 yemek kaşığı pudra şekeri
1 çay kaşığı vanilin
Kaplamak için:
Kakao
Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
Harcın hazırlanması
Bisküvileri mutfak robotunda inceltin. Labne, pudra şekeri ve vanilyayı bir kap içerisinde karıştırın. Eritilmiş beyaz çikolatayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın. Bisküvi kırıntılarını ilave edip karıştırın. Karışımı 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
Şekillendirme aşaması
Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Ardından kakao ve Antep fıstığına bulayın.
Servis aşaması
Servis tabağına alıp çay veya kahve yanında servis edin.