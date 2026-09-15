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Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)
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Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)

Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)

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Glutensiz beslenenler için enfes bir tatlı seçeneği olan cheesecake topları, fırın kullanmadan kolayca hazırlanıyor. Glutensiz bisküviler, beyaz çikolata ve labne peyniriyle hazırlanan bu nefis tarif, çay ve kahve saatlerinde tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanarak mutfakta pratiklik sağlıyor. İşte, glutensiz cheesecake topları için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...

Lezizz
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Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)
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Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)
Glutensiz cheesecake topları tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 1 paket Schar Petit Classico
  • 150 gram labne peyniri
  • Yarım su bardağı eritilmiş beyaz çikolata
  • 2 yemek kaşığı pudra şekeri
  • 1 çay kaşığı vanilin

Kaplamak için:

  • Kakao
  • Kırık Antep fıstığı
Nasıl Yapılır
  1. Harcın hazırlanması
    Bisküvileri mutfak robotunda inceltin. Labne, pudra şekeri ve vanilyayı bir kap içerisinde karıştırın. Eritilmiş beyaz çikolatayı ekleyip pürüzsüz olana kadar çırpın. Bisküvi kırıntılarını ilave edip karıştırın. Karışımı 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
  2. Şekillendirme aşaması
    Ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yuvarlayın. Ardından kakao ve Antep fıstığına bulayın.
  3. Servis aşaması
    Servis tabağına alıp çay veya kahve yanında servis edin.
  4. Afiyet olsun!
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