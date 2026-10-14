Glutensiz Bursa süt helvası tarifi (Videolu)

Bursa mutfağının meşhur tatlılarından süt helvası, bu tarifle glutensiz unla hazırlanarak tatlı severlere enfes bir seçenek sunuyor. Geleneksel süt helvasının lezzetini aratmayan bu nefis tatlı, glutensiz beslenenler için hem hafif hem pratik bir fikir oluyor. Yumuşacık glutensiz muhallebi, güveç kaplarda fırında nar gibi kızararak çay ve kahve saatlerine lezzet katıyor. İşte glutensiz Bursa süt helvası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...