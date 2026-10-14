Glutensiz Bursa süt helvası tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Bursa mutfağının meşhur tatlılarından süt helvası, bu tarifle glutensiz unla hazırlanarak tatlı severlere enfes bir seçenek sunuyor. Geleneksel süt helvasının lezzetini aratmayan bu nefis tatlı, glutensiz beslenenler için hem hafif hem pratik bir fikir oluyor. Yumuşacık glutensiz muhallebi, güveç kaplarda fırında nar gibi kızararak çay ve kahve saatlerine lezzet katıyor. İşte glutensiz Bursa süt helvası için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
100 gram tereyağı
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı Schar Mix C Patisserie un
5 su bardağı süt
1 su bardağı şeker
1 paket vanilin
Üzeri için:
1 su bardağı fındık
Nasıl Yapılır
Muhallebinin hazırlanması
Bir tencerede tereyağını eritip glutensiz unu ekleyerek kavurun. Unun kokusu gelince oda sıcaklığındaki sütü ilave edip karıştırın. Süt ısındığında yumurta sarısı ve şekeri ekleyip karıştırın. Vanilini ilave edip muhallebi kıvam alana kadar pişirin.
Pişirme aşaması
Muhallebiyi güveç kaplara paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika üzerleri kızarana kadar pişirin.
Servis aşaması
Fındıkları irice doğrayıp küçük bir tavada beş dakika kavurun. Süt helvasının üzerini kavrulmuş fındıklarla süsleyerek servis edin.