Glutensiz Bolu usulü cevizli erişte tarifi (Videolu) “ Yıldız” ile değerlendirildi.
Bolu mutfağının meşhur cevizli eriştesi, glutensiz unla yoğrulan taze hamuruyla sofralara sıcak ve doyurucu bir lezzet getiriyor. Yumurta, süt ve zeytinyağıyla toparlanıp incecik açılan hamuru, şeritler halinde dilimlenip fırında kısa sürede kurutulduktan sonra kaynayan suda haşlanıyor. Tereyağı ve zeytinyağında hafifçe kavrulan iri kıyılmış cevizlerle sunumu tamamlanan bu nefis tarifin lezzetine doyum olmuyor. İşte glutensiz Bolu usulü cevizli erişte için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...
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Servis:4 - 6 Kişilik
Süre:30-60 dk
Kolay
Malzemeler
Hamur için:
2 su bardağı Schar Mix Farina un
2 adet yumurta
4 yemek kaşığı süt
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım çay kaşığı tuz
Üzeri için:
1 su bardağı ceviz
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Çay kaşığı ucuyla tuz
Pişirmek için:
Su
Bir çay kaşığı tuz
Nasıl Yapılır
Hamurun hazırlanması
Karıştırma kabına glutensiz unu ve tuzu alın. Ortasını havuz şeklinde açarak yumurtaları ve zeytinyağını ekleyip yoğurmaya başlayın. Sütü ilave edip hamuru ele yapışmayan bir kıvam alana kadar yoğurun. Üzerini streçle kapatıp 20 dakika bekletin.
Şekillendirme aşaması
Dinlenen hamuru iki eşit parçaya ayırın. Tezgahı hafifçe unlayıp hamuru merdane yardımıyla ince olacak şekilde açın. Açtığınız hamuru uzun şeritler halinde kesip ardından yatay olarak ince ince dilimleyin.
Kurutma aşaması
Kestiğiniz erişteleri unla harmanlayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın. 60 derece fanlı fırında 30 dakika kurutun. Fırından çıkarıp 10 dakika soğumaya bırakın.
Pişirme aşaması
Geniş bir tencerede suyu kaynatıp tuzu ilave edin. Erişteleri kaynayan suda 5 dakika pişirin. Ardından suyunu süzerek tabağa alın.
Servis aşaması
Küçük bir tencerede zeytinyağı ve tereyağını ısıtıp tuzu ekleyin. Cevizleri iri şekilde doğrayıp tencereye ilave edin. Rengi hafif dönünce ocağın altını kapatın. Sunum tabağına aldığınız eriştenin üzerine cevizleri ekleyip servis edin.