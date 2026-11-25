Bolu mutfağının meşhur cevizli eriştesi, glutensiz unla yoğrulan taze hamuruyla sofralara sıcak ve doyurucu bir lezzet getiriyor. Yumurta, süt ve zeytinyağıyla toparlanıp incecik açılan hamuru, şeritler halinde dilimlenip fırında kısa sürede kurutulduktan sonra kaynayan suda haşlanıyor. Tereyağı ve zeytinyağında hafifçe kavrulan iri kıyılmış cevizlerle sunumu tamamlanan bu nefis tarifin lezzetine doyum olmuyor. İşte glutensiz Bolu usulü cevizli erişte için videolu tarifi ve adım adım yapılış aşamaları...