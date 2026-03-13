Muzun doğal tatlılığı ile karamelize tereyağının iştah açan kokusunu bir araya getiren banana bread, glutensiz beslenenler için şekersiz bir alternatif sunuyor. İçindeki tarçın ve cevizin uyumuyla mutfağınızı saran nefis kokusu ve lezzetiyle her dilimde doyurucu bir atıştırmalık seçeneği oluyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, pratikliğiyle mutfağınızda kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz banana bread tarifi ve malzemeleri...