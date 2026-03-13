search__icondelete
Hürriyet LezizzTariflerGlutensiz banana bread tarifi (Videolu)
5
Değerlendir

Muzun doğal tatlılığı ile karamelize tereyağının iştah açan kokusunu bir araya getiren banana bread, glutensiz beslenenler için şekersiz bir alternatif sunuyor. İçindeki tarçın ve cevizin uyumuyla mutfağınızı saran nefis kokusu ve lezzetiyle her dilimde doyurucu bir atıştırmalık seçeneği oluyor. Hazırlaması oldukça kolay olan bu tarif, pratikliğiyle mutfağınızda kurtarıcı tarifler arasında yer alıyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz banana bread tarifi ve malzemeleri...

Son Güncelleme:
Video Thumbnail
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 3 adet muz (1 adedi üzeri için)
  • 2 su bardağı Schar Mix B Bread un
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığından biraz az karbonat
  • 1 çay bardağı bal
  • 100 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı süt
  • 1 paket vanilin
  • 1 avuç ceviz içi
Nasıl Yapılır
  1. Tereyağının karamelize edilmesi
    Tereyağını bir tavaya alın. Kısık ateşte rengi dönene kadar karamelize edin kenarda bekletin.
  2. Kek hamurunun hazırlanması
    Yumurta, bal ve karamelize tereyağını bir kap içerisinde çırpın. Unu ilave edin. Üzerine tarçın, kabartma tozu, karbonat ve vanilini ekleyip karıştırın. 2 adet muzu bir kap içerisinde ezerek püre haline getirin. Muz püresini ve sütü kek harcına ilave edip spatula yardımıyla karıştırın. Cevizleri ekleyip karıştırın.
  3. Pişirme aşaması
    Baton kek kalıbını yağlayıp harcı dökün ve üzerini düzeltin. Kalan bir adet muzu boydan ikiye keserek hamurunun üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 50 dakika boyunca kontrollü bir şekilde pişirin.
  4. Servis aşaması
    Keki oda sıcaklığında dinlendirin ve kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
Kapat