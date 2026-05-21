Hürriyet Lezizz — Glutensiz Antep fıstıklı cookie tarifi (Videolu)
Glutensiz Antep fıstıklı cookie tarifi (Videolu)

Antep fıstıklı bu enfes kurabiye tarifi, ağızda dağılan kıyır kıyır hamuruyla çay saatleriniz için leziz bir seçenek oluyor. Hem fıstık severlerin çok beğeneceği hem de glutensiz beslenenlerin rahatlıkla tüketebileceği bu pratik tarif, dakikalar içerisinde kolayca hazırlanıyor. Kurabiyeler soğuduktan sonra üzerlerine sıkılan fıstık kreması ile lezzetine doyum olmuyor. İşte, glutensiz Antep fıstıklı cookie için videolu tarifi ve malzemeleri...

Glutensiz Antep fıstıklı cookie tarifi (Videolu)
cakeServis:4 - 6 Kişilik
cookSüre:30-60 dk
cakeOrta

Malzemeler

  • 200 gram Schar Mix C Patisserie un
  • 120 gram tereyağı
  • Yarım su bardağı şeker
  • 1 yumurta
  • Yarım çay bardağı kırık Antep fıstığı
  • 1 tutam tuz
  • 1 çay kaşığı vanilya
  • Yarım paket kabartma tozu

Kreması için:

  • 100 gram tereyağı
  • 3 yemek kaşığı Antep fıstığı kreması
  • Yarım su bardağı pudra şekeri
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Tereyağı ve şekeri çırpın. Yumurtayı ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Antep fıstıklarını ekleyip harmanlayın. Hamuru buzdolabına alıp 20 dakika dinlendirin.
  2. Pişirme aşaması
    Bir dondurma kaşığı yardımı hamurdan parçalar alıp aralıklı olarak yağlı kağıt serili tepsiye dizin. Önceden ısıttığınız 180 derece fırında 12-14 dakika pişirin.
  3. Kremanın hazırlanması
    Kreması için, tereyağı, Antep fıstığı kreması ve pudra şekerini kıvam alana kadar çırpın.
  4. Servis aşaması
    Cookieler soğuduktan sonra kremayı üzerlerine sıkıp kaşıkla şekil verin. Kırık Antep fıstığı ile süsleyerek servis edin.
  5. Afiyet olsun!
