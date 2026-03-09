Glutensiz beslenmeyi tercih edenler için pratik ve doyurucu bir alternatif olan açık tost, çıtır ekmek dilimleri üzerinde eriyen peynir ve baharatlı salça sosuyla sofralara renk katıyor. Fırında kısa sürede pişen ve peynirlerin uzayan lezzetiyle iştah açan bu lezzet, sıcak bir atıştırmalık arayanlar için nefis bir çözüm oluyor. Zeytinyağı ve kekiğin lezzetiyle birleşerek hem sağlıklı hem de oldukça iştah açıcı bir öğün seçeneği sunuyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz açık tost tarifi ve malzemeleri...

cakeServis:2 Kişilik
cookSüre:30 dk
cakeKolay

Malzemeler

  • 4 dilim Schar Pan Rustico/Blanco/Multigrano ekmek
  • 8 dilim ince kesilmiş kaşar peyniri
  • Dilediğiniz kadar zeytin
  • 3 tatlı kaşığı biber veya domates salçası
  • Zeytinyağı
  • 1 tutam kekik
  • 1 tutam kırmızı biber
  • İsteğe göre beyaz peynir
Nasıl Yapılır
  1. Hazırlık aşaması
    Ekmek dilimlerini fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  2. Sosun hazırlanması
    Bir kasede salça, zeytinyağı, kekik ve kırmızı biberi pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın. Hazırladığınız bu baharatlı salça karışımını ekmeklerin üzerine eşit şekilde paylaştırarak sürün.
  3. Pişirme aşaması
    Salça sürdüğünüz ekmeklerin üzerine kaşar peyniri veya isteğe göre ufaladığınız beyaz peynirleri yerleştirin. Çekirdeklerini çıkardığınız zeytinleri peynirlerin üzerine dizin ve dilerseniz tekrar hafifçe baharat serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler eriyip ekmekler hafifçe kıtırlaşana kadar yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
  4. Servis aşaması
    Fırından çıkan sıcak ekmekleri bekletmeden servis edin.
  5. Afiyet olsun!
