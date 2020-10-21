MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıGlaze etmek ne demek?
GeriMutfak Tüyoları Glaze etmek ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 21.10.2020 - 12:00 | Son Güncelleme:

Glaze etmek ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Glaze etmek ne demek?
Abone Olgoogle-news

MasterChef yarışmasıyla sık sık duyduğumuz mutfak terimlerden biri de glaze etmek oldu. Hem lezzeti katlayan hem de şık bir görünüm sağlayan glaze yöntemi, özellikle pastacılıkta tercih ediliyor. Peki, glaze etmek ne demek?

Glaze yöntemi Türk mutfağında son yıllarda tercih edilen bir yöntem haline geldi. Günümüzde büyük otellerin pek çoğunda bu yöntem ile hazırlanan sebze garnitürleri kullanılmaktadır. Özellikle deniz ürünlerinde ürünün kurumasını ve soğuktan kaynaklanan yanmaları engellemek amacıyla ürünün üzerinde ince bir buz tabakası oluşturulmasına “glazeleme” denir. Glaze etme işlemi fırında veya ocak üzerinde yapılabilir. Ürünlerin üzerinin jölellenmesi ve yağlar ile parlatılması da bu teknik içerisinde nitelenebilir. Pastacılıkta ürünlerin üzerinin parlak sıvılarla kaplanması işlemide glaze işlemidir. Glazede yönteminde herhangi bir sıvı (su, tavuk-et suyu vb.), şeker ve tereyağı ana malzemeler olarak kullanılır.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi