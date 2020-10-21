Glaze etmek ne demek?

Glaze yöntemi Türk mutfağında son yıllarda tercih edilen bir yöntem haline geldi. Günümüzde büyük otellerin pek çoğunda bu yöntem ile hazırlanan sebze garnitürleri kullanılmaktadır. Özellikle deniz ürünlerinde ürünün kurumasını ve soğuktan kaynaklanan yanmaları engellemek amacıyla ürünün üzerinde ince bir buz tabakası oluşturulmasına “glazeleme” denir. Glaze etme işlemi fırında veya ocak üzerinde yapılabilir. Ürünlerin üzerinin jölellenmesi ve yağlar ile parlatılması da bu teknik içerisinde nitelenebilir. Pastacılıkta ürünlerin üzerinin parlak sıvılarla kaplanması işlemide glaze işlemidir. Glazede yönteminde herhangi bir sıvı (su, tavuk-et suyu vb.), şeker ve tereyağı ana malzemeler olarak kullanılır.