Giresun yemekleri - Giresun'da ne yenir ve neyi meşhur? Giresun mutfağı yemeklerinin isimleri ve listesi

Giresun yemekleri hem lezzetli ve bir o kadar da doyurucu olan yemeklerden oluşmaktadır. Karadeniz yemeklerini de barındıran Giresun yemekleri Karadeniz turu yapan turistlerin denemiş olduğu yemeklerdendir. Giresun yemeklerinin ünü sadece Giresun'da değil aynı zamanda bütün ülkeye yayılmıştır.

Meşhur Giresun Yemekleri - Giresun Mutfağı Yemeklerinin İsimleri ve Listesi

1) Karalahana Çorbası

Farklı kültürlerde farklı şekilde adlandırılsa da karalahana çorbası Giresun'un en meşhur yemekleri arasında yer almaktadır. Karalahana çorbası hem lezzetli ve bir o kadar da sağlıklı bir yemektir. Karalahana çorbası Giresun'da hemen hemen her yerde rastlayabileceğiniz yemeklerden oluşmaktadır. Bu şehirde en fazla tüketilen yemeklerin başında Karalahana çorbası gelmektedir. Karalahana çorbası içerisinde lahanadan ayrı olarak kuru fasulye, mısır yarması ve acı biber bulunmaktadır. Özenle pişirilerek hazırlanan bir yemek olan karalahana çorbası aynı zamanda bir tavada kızartılarak yapılmaktadır. Karalahana çorbasını Giresun şehrine yolunuz düştüğünüzde mutlaka denemenizi öneriyoruz.

2) Tel Kadayıf

Giresun'da ki en sevilen tatlıların başında tel kadayıf gelmektedir. Tel kadayıf Giresun'un fındık ile birlikte hazırlanan tatlıları arasında yer almaktadır. Tel kadayıf Giresun'da değil Türkiye'de de sevilen bir tatlı olmuştur. İlk olarak bu şehirde yapılmış olan tel kadayıf Giresun ile özdeşleşmiştir. Tel kadayıf bolca şerbet ile hazırlanarak servis edilir. Yemeklerden sonra genellikle Giresun'da ki restoranlarda sıklıkla servis edilen tel kadayıf özellikle şehir merkezlerinde sıklıkla rastlayabilirsiniz. Tel kadayıf hem lezzetli hem de tatlı severlere hitap eden görselliği bulunan bir tatlı çeşididir.

3) Karalahana Sarması

Lahana bu şehirde oldukça meşhurdur. Karalahana sarması da lahana yemekleri arasında en çok sevilen yemeklerdendir. Karalahana sarması tam anlamıyla Karadeniz kültürünü yansıtan bir yemektir. Üzerine limon dilimleri de kesilerek ilave edilir. Karalahana sarması yanında yoğurtta verilmektedir. Hem doyurucu hem de lezzetli bir yemek olan karalahana sarması mutlaka denemeniz gereken bir yemektir. Karalahana sarması içerisinde kıyma harcı yer almaktadır. Bunun yanı sıra pirinç ve maydanoz da ilave edilmektedir. Büyük bir titizlikle hazırlanan karalahana sarması en çok denenmesi gereken yemeklerdendir. Karalahana sarması pişirilme esnasında tuz ve salça da kullanılarak servis edilir.

4) Turşu Kavurması

Fasulye ile birlikte hazırlanan bu turşu kavurması yemeği oldukça lezzetli bir yemektir. Fasulyenin turşusu kurularak yapılmaktadır. En sevilen sebze yemekleri arasında yer alan turşu kavurması doğal beslenmeyi sevenler için tercih edilmesi gereken bir yemektir. Turşu kavurması sıvı yağ ile birlikte pişirilmektedir. Özellikle içerisinde bolca soğan da yer almaktadır. Hazırlanışı itibari ile zahmetli bir yemek olan turşu kavurması son derecede lezzetli yemeklerden biridir. Turşu kavurması Karadeniz'in diğer şehirlerinde de yapılan bir lezzettir.

5) Pezik

Giresun'un en doğal ve en lezzetli yemeklerinden bir tanesi olan pezik yemeği ilginç bir yemektir. İlginç olması şöyle bir dursun son derecede sağlıklı bir yemektir. Pezik yemeği bu şehirde Pazı mücveri olarak da adlandırılsa da en yaygın olarak söyleniş şekli peziktir. Pezik pirinç ve soğan ile hazırlanır. Yumurta nane tuz ve karabiber ise iç harcında kullanılmaktadır. Pezik otu ile yapılan bu yemek Giresun'da yaygın olarak servis edilmektedir. Pezik yemeğini sizler de tadarak bu yöresel lezzeti deneyebilirsiniz.

6) Görele Pidesi

Karadeniz yemeklerinden bir tanesi olan görele pidesi de bu şehrin kültürünü yansıtan bir yemektir. Görele pidesi Giresun'da denenmesi gereken bir yemektir. Özellikle pide salonlarında görele pidesi sıklıkla rastlayabileceğiniz bir yemektir. Görele pidesi içerisinde peynir ya da kavurma isteğe bağlı olarak servis edilmektedir. Aynı zamanda pidenin iç harcında kıyma da yer almaktadır. Görele pidesi Giresun'un görele ilçesinde yaygın bir yemektir.

7) Hamsi Böreği

Tamamen hamsi ile hazırlanan bu yemek hamsi böreği ya da hamsi pilavı olarak da adlandırılır. Giresun'da yapılan en iyi balık yemeklerindendir.