MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Mutfak TüyolarıGıdaların çöpe gitmesini önlemek için bu uyarılara dikkat!
GeriMutfak Tüyoları Gıdaların çöpe gitmesini önlemek için bu uyarılara dikkat!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mutfak Tüyoları
Haber: DHA Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 29.01.2021 - 12:54 | Son Güncelleme:

Gıdaların çöpe gitmesini önlemek için bu uyarılara dikkat!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gıdaların çöpe gitmesini önlemek için bu uyarılara dikkat!
Abone Olgoogle-news

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzman Diyetisyen Melis Bengisu Demirci, gıdayı doğru saklamanın, israfı önlemede önemli olduğuna dikkat çekerek, "Kilerde ya da buzdolabınızda olan yiyecekleri tüketmeden yenilerini satın almayın" dedi.

Demirci, besin kalitesi kötü, temiz su ve yeterli besine ulaşamayan yoksul ve besin güvencesiz ülkelerde sağlık sorunlarının da yoğunlaştığını söyledi.

Evde gıda israfını önlemek için bu uyarılara dikkat
Evde gıda israfını önlemek için bu uyarılara dikkat!

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’ne göre, dünyada 820 milyondan fazla insanın açlık çektiğini ifade eden Demirci, "Her yıl 1 milyar 300 milyon ton gıda israf ediliyor. Her yıl açlık çeken insanları dört misli doyurmaya yetecek kadar gıda çöpe gidiyor. Üretilen gıdanın yaklaşık yüzde 14’ü satış noktasına dahi ulaşamadan kaybediliyor. Kendi bağışıklığımızı korumak adına attığımız her adımda farkında olmadan gıda israfını tetikliyor ve doğaya olan kötü yükü artırıyor olabiliriz. Evimizde gıda israfını önleyerek hem kendi sağlığımızı koruyabilir hem de beslenme eşitsizliklerini durdurmak için bir adım atabiliriz" diye konuştu.

15
Yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlamanın yolları
Yiyeceklerin uzun süre taze kalmasını sağlamanın yolları

’İHTİYACIMIZ KADAR ÜRÜN ALMALIYIZ’

Demirci, gıdayı doğru saklamanın israfı önleme konusunda önemli olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

"Bu konuda buzdolabı ya da soğutucuların doğru kullanımı önemli. Buzdolaplarının farklı özellikleri, farklı bölümleri olabiliyor. ’Hangi çekmecede hangi malzemeleri tutmalı, buzdolabının en soğuk yeri neresi’ bilmekte fayda var."

22
Bazılarına çok şaşıracaksınız Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler
Bazılarına çok şaşıracaksınız! Buzdolabına koyulmaması gereken yiyecekler

"Buzdolabınızdaki meyve sebze çekmecesini tanıyın. Kilerde ya da buzdolabınızda olan yiyecekleri yenilerini almadan tüketin. Yeni alışveriş yaptıysanız eskiden dolapta olanları ön tarafa alın, hatta ayrı bir rafı sadece bu hemen tüketmeniz gereken ürünlere ayırın."

Buzdolabının sebzelik gözü ne işe yarar, nasıl kullanılır
Buzdolabının sebzelik gözü ne işe yarar, nasıl kullanılır?

"Sapları ve kökleri çöpe atmayın. Malzemenin her tarafını nasıl kullanacağımızı öğrenmeliyiz. Kalan yemekleri ertesi gün değerlendirmek için yeni tariflere fırsat verin. Yine de kalıyorsa çöpe atmak yerine bahçede ya da mutfakta kompost yapın. Hala kalıyorsa hayvan barınaklarına verin."

30
Çok şaşırtıcı bir etkisi var Muzu soyup kabuğunu 10 dakika haşlarsanız...
Çok şaşırtıcı bir etkisi var! Muzu soyup kabuğunu 10 dakika haşlarsanız...

"Küresel nüfusun 2050’ye kadar 9,7 milyara ulaşması beklenmektedir. Artmaya devam eden nüfusta önümüzdeki süreçlerde görülebilecek olan yiyecek krizleri toplumların besin güvencesini azaltabilir. Dünya genelinde üretilen besinlerle kendimizi korumaya aldığımızı düşünsek de küresel bazlı kıtlık sorununa destek veriyor olabiliriz. Bu nedenle pandemi döneminde önüne geçemediğimiz ihtiyacımızdan fazla gıda alımına gitmemeli, yeterli ve dengeli beslenmek için ihtiyacımız olan kadar ürünü alıp onları israf etmeden kullanmalıyız."

Yiyeceklerin tazeliğini nasıl anlarsınız?
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi