Gelinim Mutfakta yılbaşı perdesi tarifi: Perde pilavı nasıl yapılır?
Ekranların ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfakta yılbaşı özel tarifiyle izleyenlerin yılbaşı gecesi menülerini belirliyor. Yılbaşı sofralarının aranan tarifi perde pilavı Gelinim Mutfakta yorumuyla karşınızda! İşte Gelinim Mutfakta yılbaşı perdesi tarifi ve malzemeleri...
Yılbaşı sofraları yavaş yavaş hazırlanmaya başlarken, yılbaşı gecesi menülerinde mutlaka yer alan perde pilavı Gelinim Mutfakta yorumuyla bir kez daha merak konusu oldu. Peki, perde pilavı nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta yılbaşı perdesi tarifi...
Perde Pilavı Tarifi İçin Malzemeler
- 3 su bardağı pirinç
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 4.5 su bardağı su ve tavuk suyu karışımı
- 2 adet tavuk budu
- Yarım kahve fincanı kuş üzümü
- 200 g çiğ badem
- 1 kahve fincanı dolmalık fıstık
- Karabiber, tuz
Perdesi için;
- 2 adet yumurta
- 4 yemek kaşığı yoğurt
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- Tuz
- Aldığı kadar un
Perde Pilavı Nasıl Yapılır?
İlk olarak tavuk butlarını haşlayın. HAşladıktan sonra tavuk suyu ile perde pilavı tarifi yapımına başlayabilirsiniz.
Yağı pilav tenceresinde eritin.
Yıkanmış ve suyu süzülmüş pirinçleri yağa ekleyip 4 dakika kadar kavurun.
Tavuk suyunun 2 kasesini pirinçlere ekleyin.
Tuzu ekleyerek kapağını kapatın.
Pilav biraz diri olacak şekilde ocaktan alın.
Tavukları didkleyin ve kuş üzümü, karabiber ile pilava ilave ettikten sonra karıştırın.
Hamuru için; tüm malzemeleri karıştırarak hamuru yoğurun.
Hamuru biri küçük biri büyük iki parçaya ayırın.
Büyük olanı 3 mm kalınlığında açıp kabın tabanına, kenarları da kapatacak şekilde güzelce yerleştirin.
İçine pilavı doldurun ve hamurun küçük parçasını da aynı şekilde açıp pilavın üzerine kapatın.
Fırınınızı 200 derecede ısıtın ve perde pilavını kızarana kadar pişirin.
Piştikten sonra pilavı ters çevirip servis edin.
Afiyet olsun...