Gelinim Mutfakta yelpaze patates tarifi: Evde yelpaze patates nasıl yapılır?

YELPAZE PATATES TARİFİ MALZEMELERİ

3 büyük patates

1 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

30 gram tereyağı

1-2 dal biberiye

Tuz

Karabiber

YELPAZE PATATES NASIL YAPILIR?

Patateslerin bir tarafından ince bir parça kesin. Kestiğiniz taraf altta kalacak şekilde üzerini keskin bir bıçak yardımıyla enine ince dilimleyin fakat bıçağı en sonuna kadar indirmeyin. Dilimlerin altları bütün kalacak.

2 yemek kaşığı zeytinyağını, tereyağını, biberiye yapraklarını ve kıyılmış 1 diş sarımsağı bir tavaya koyup tereyağı eriyene ve hepsi birbirine karışana kadar ateşte tutup kenara alın. Kalan 1 yemek kaşığı zeytinyağıyla patatesleri yağlayıp fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden 230 derecede ısıtılmış fırında 15 dakika pişirin. Karışımın yarısını bir fırçayla patateslere sürüp tekrar fırına verin.

15 dakika daha pişirin ve sonra tekrar tereyağlı karışımla yağlayın. Tuz ve karabiber serpin. 15-20 dakika daha pişirin. Üzerine biberiye serpip servis edin.