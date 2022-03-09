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Mutfak Tüyoları
Haber Giriş: 09.03.2022 - 13:45 | Son Güncelleme:

Gelinim Mutfakta toprak tatlısı tarifi: Toprak tatlısı nasıl yapılır?

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Gelinim Mutfakta toprak tatlısı tarifi: Toprak tatlısı nasıl yapılır?

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta toprak tatlısı tarifi izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Farklı bir tatlı tarifi olan toprak tatlısı nasıl yapılır merak edenlere, işte toprak tatlısı tarifi ve malzemeleri...

TOPRAK TATLISI MALZEMELERİ

Kek için;

4 adet yumurta

1 5 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket kakao

2 adet kabartma tozu

1 adet vanilya

2, 5 su bardağı un

Kreması için ;

1 litre süt

1 su bardağı şeker

3 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı un

1 paket kakao

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

80 gram çikolata

Üzeri için ;

1 paket kakaolu bisküvi

TOPRAK TATLISI NASIL YAPILIR?

Öncelikle keki için yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpın.

ardından sırasıyla diğer malzemeleri ekleyerek çırpmaya devam edin.

Dikdörtgen bir borcama karışımı dökün ve 180 derecelik fırında yarım sat kadar pişirin.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine 1 su bardağı süt dökerek ıslatın.

Kreması için; sütü, şekeri, nişastayı, unu ve kakaoyu tencereye alın ve topak kalmayacak şekilde karıştırın.

Kıvam aldığında vanilya ve tereyağını ekleyin ve çikolataları da ilave ederek eriyene kadar ocakta bekletin.

Soğuyan kekin üzerine kremayı dökün.

Son olarak blender'dan bisküvileri geçirdikten sonra tatlının üzrine serpin ve buz dolabında soğuttuktan sonra servis edin.

Afiyet olsun...

 

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