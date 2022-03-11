Gelinim Mutfakta tedirgin baklava nasıl yapılır? Tedirgin baklava tarifi ve malzemeleri

Hafta içi her gün yarışmacıların hünerlerini sergiledikleri tariflerle Gelinim Mutfakta tedirgin baklava tarifi ile merak konusu oldu. Yapımı zahmetli olsa da tedirgin baklava özel günlerde sevdiklerinize ikram edebileceğiniz tatlıların başında geliyor. Peki, Gelinim Mutfakta tedirgin baklava tarifi nasıl yapılır? İşte tedirgin baklava yapım aşamaları...

MALZEMELER

3 yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

1 adet kabartma tozu

1 yemek kaşığı sirke

Yarım çay kaşığı tuz

6 su bardağı un

İçi için:

Dövülmüş ceviz

Açmak için:

Mısır nişastası

Şerbeti için:

4 bardak şeker

5 bardak su

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

300 gram tereyağı

YAPILIŞI

Yumurta, süt, sıvı yağ, sirke, kabartma tozu ve tuzu bir yoğurma kabına alıp karıştırın.

İçine aldığı kadar un ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ne çok yumuşak ne de çok sert bir hamur elde edin.

Hamurunuz kıvama gelince 30 eşit parçaya bölün.

Bu bezelerin her birini yemek tabağı büyüklüğünde açın ve aralarına nişasta serperek 10’lu gruplar halinde üst üste dizin.

Üst üste dizdiğiniz yufkaları tepsi büyüklüğünde yeniden açın. Böylece 3 adet baklava yufkası elde edeceksiniz.

Yufkaların birini tepsiye yayın. Üzerine dövülmüş ceviz serpin.

Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Son yufkayı da tepsinin en üstüne yayın ve baklavanızı dilediğiniz gibi dilimleyin.

Fırınınızı 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.

Tereyağını bir sos tenceresinde eritin ve dilimlediğiniz baklavaların üzerine her yerine gelecek şekilde gezdirin ve tepsiyi fırına verin.

Üzeri kızarınca çıkarıp soğumaya bırakın.

Baklavalar iyice soğuyunca şerbetini hazırlamaya başlayın.

5 bardak su ve 4 bardak şekeri tencereye koyup iyice eritin.

15 dakika kaynattıktan sonra içine limon suyunu ekleyin.

Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra altını kapatın.

Şerbeti sıcakken iyice soğumuş baklavaların üzerine dökün.

Şerbeti çektiğinde servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...