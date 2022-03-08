Gelinim Mutfakta tavuk girdap tarifi: Tavuk girdap nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olan tavuk girdap tarifi en çok araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Gelinlerin hünerlerini sergileyeceği tavuk girdap tarifi nasıl yapılır merak edenlere, işte tavuk girdap malzemeleri ve yapımı...

TAVUK GİRDAP MALZEMELERİ

6 adet tavuk pirzola

12 adet arpacık soğan

1 çay kaşığı tuz

Girdabı için;

3 su bardağı haşlanmış nohut

3 adet mor havuç

2 diş sarımsak

2 adet limon

Yarım su bardağı tahin

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı tuz

TAVUK GİRDAP NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavuk girdap için sosu hazırlayın.

Mutfak robotunda nohut, ezilmiş sarımsak, limon suyu, tahin, zeytinyağı, kimyon tuzu kıvamlı bir humus haline getirin.

Mor havuçları rendeleyin ve limon, zeytinyağı ile salata hazırlayın.

Pirzolaları arpacık soğanlarla birlikte tavada kızartın.

Servis tabağına tüm malzemeleri alıp servis edin.

Afiyet olsun...