Gelinim Mutfakta tavuk girdap tarifi: Tavuk girdap nasıl yapılır?
Gündüz kuşağının sevilen programlarından Gelinim Mutfakta tavuk girdap tarifi ile sofralarımıza konuk oluyor. Ekran başındaki izleyiciler tavuk girdap nasıl yapılır ve malzemeleri nelerdir merak ediyorlar. Yapımı oldukça kolay olan tavuk girdap tarifi yapım aşamalarıyla birlikte haberimizde...
Gelinim Mutfakta'da günün yemeği olan tavuk girdap tarifi en çok araştırılan yemekler arasında yerini aldı. Gelinlerin hünerlerini sergileyeceği tavuk girdap tarifi nasıl yapılır merak edenlere, işte tavuk girdap malzemeleri ve yapımı...
TAVUK GİRDAP MALZEMELERİ
6 adet tavuk pirzola
12 adet arpacık soğan
1 çay kaşığı tuz
Girdabı için;
3 su bardağı haşlanmış nohut
3 adet mor havuç
2 diş sarımsak
2 adet limon
Yarım su bardağı tahin
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı tuz
Öncelikle tavuk girdap için sosu hazırlayın.
Mutfak robotunda nohut, ezilmiş sarımsak, limon suyu, tahin, zeytinyağı, kimyon tuzu kıvamlı bir humus haline getirin.
Mor havuçları rendeleyin ve limon, zeytinyağı ile salata hazırlayın.
Pirzolaları arpacık soğanlarla birlikte tavada kızartın.
Servis tabağına tüm malzemeleri alıp servis edin.
Afiyet olsun...