Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi: Patates karnıyarık nasıl yapılır?

Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi ile izleyenlerin akşam menüsüne bir lezzetli bir fikir sunuyor. Hafta içi her gün maharetlerini sergileyen gelin adayları bu kez patates karnıyarık ile kayınvalidelerden puan kazanmaya çalışacaklar. Peki, patates karnıyarık nasıl yapılır? İşte, Gelinim Mutfakta patates karnıyarık tarifi detayları...

Patates Karnıyarık Malzemeleri

4 adet patates

150 gr kıyma

1 adet soğan

1 adet domates

1 yeşil biber

3 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı salça

1 tutam maydanoz

Pulbiber

Karabiber

Tuz,kekik

Sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 su bardağı su

Patates Karnıyarık Nasıl Yapılır?

Öncelikle iç harcı hazırlayalım. Bunun için; kıymayı tavada biraz kavurun, ince küpler halinde doğradığınız soğan ve sarımsaği ekleyerek kavurmaya devam edin.

Ardından ince doğranmış yeşil biberi de ekleyin.

Küp şeklinde doğradığınız domatesleri ilave ettikten sonra salçayı ve baharatları da ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Suyunu çekmeye başladığında, son olarak kıyılmış maydanozları da tavaya alıp karıştırın ve altını kapatıp soğumaya bırakın.

Patates çanağı için; patatesleri soyup ortadan ikiye bölerek içini dikkatlice oyun.

Kızgın yağda patatesleri biraz kızartın.

Patatesleri fırın kabına alın ve ortalarına kıymalı harcı doldurun.

Sosu için salçayı su ile karıştırın ve patates karnıyarığın aralarına gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecelik bırınde üzeri kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun...