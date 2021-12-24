Gelinim Mutfakta muz lokması tarifi: Muz lokması nasıl yapılır?
Kış aylarının sevilen meyvesi muz faydalarının yanında lezzetli tarifleriyle de sıklıkla sofralarımızda yer alıyor. Ekranların sevilen yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinlerin hünerlerini sergilediği muz lokması hanımlar tarafından aranan tarifler arasında yer aldı. Peki, muz lokması nasıl yapılır? İşte Gelinim Mutfakta muz lokması tarifi ve yapım aşamaları...
Potasyum zengini muz, günün her saati yenebilecek kadar esnek bir meyve olan muz, bugün Gelinim Mutfakta tarifiyle evlere konuk oluyor. Lezzetli ve aynı zamanda faydalı bir tarif olan Gelinim Mutfakta muz lokması detayları haberimizde...
Muz lokması tarifi için malzemeler
2 adet olgun muz
150 gram hazır krep hamuru karışımı
Yarım tatlı kaşığı tarçın
1 su bardağından biraz az süt
Kızartmak için:
Sıvı yağ
Üzerine serpmek için:
Pudra şekeri
Bir karıştırma kabında çatal kullanarak muzlarınızı ezin. Krep hamuru karışımını, tarçını ve sütü ekleyin. Hamur özleşene kadar çırpın.
Bir yemek kaşığı yardımıyla kızgın yağa lokmaları tek tek atın. Altın rengi olana ve içleri pişene kadar 2-3 dakika kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ya da tercih ettiğiniz başka bir sosu ekleyerek servis yapın.