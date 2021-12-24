Gelinim Mutfakta muz lokması tarifi: Muz lokması nasıl yapılır?

Potasyum zengini muz, günün her saati yenebilecek kadar esnek bir meyve olan muz, bugün Gelinim Mutfakta tarifiyle evlere konuk oluyor. Lezzetli ve aynı zamanda faydalı bir tarif olan Gelinim Mutfakta muz lokması detayları haberimizde...

Muz lokması tarifi için malzemeler

2 adet olgun muz

150 gram hazır krep hamuru karışımı

Yarım tatlı kaşığı tarçın

1 su bardağından biraz az süt

Kızartmak için:

Sıvı yağ

Üzerine serpmek için:

Pudra şekeri

Muz lokması nasıl yapılır?

Bir karıştırma kabında çatal kullanarak muzlarınızı ezin. Krep hamuru karışımını, tarçını ve sütü ekleyin. Hamur özleşene kadar çırpın.

Bir yemek kaşığı yardımıyla kızgın yağa lokmaları tek tek atın. Altın rengi olana ve içleri pişene kadar 2-3 dakika kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri ya da tercih ettiğiniz başka bir sosu ekleyerek servis yapın.