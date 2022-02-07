Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı tarifi ve malzemeleri: Karnabahar mantısı nasıl yapılır?
Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı tarifi ile izleyenlerin akşam menülerini belirlemeye devam ediyor. Daha önceki yıllarda da yapılmış ve çok sevilen bir yemek olan karnabahar mantısı Gelinim Mutfakta yeni bölümüyle birlikte yine en çok araştırılan tarifler arasında yerini aldı. Peki, Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı nasıl yapılır? İşte karnabahar mantısı tarifi ve malzemeleri...
Haftanın ilk gününde Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı tarifi ile yarışmadaki gelinler hünerlerini sergileyecekler. Aynı zamanda izleyenlerin de takip ettiği tariflerden biri olan Gelinim Mutfakta karnabahar mantısı nasıl yapılır siz de merak ediyorsanız, işte karnabahar mantısı tarifi, malzemeleri ve yapım aşamaları...
KARNABAHAR MANTISI MALZEMELERİ
Kıymalı Harç için:
- 1 adet orta boy soğan
- 1 diş sarımsak
- 250 gr. kıyma
- 1 adet orta boy domates
- 1-2 yemek kaşığı kıyılmış maydanoz
- 1 adet defne yaprağı
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Karnabahar için:
- 1 küçük karnabahar
- 1 adet yumurta (büyük boy)
- 1 su bardağı süt
- 1 su bardağı un
- kızartmak için sıvıyağ
- Sosu için:
- 1 su bardağı yoğurt
- 2-3 diş sarımsak
KARNABAHAR MANTISI NASIL YAPILIR?
Tencereye 2 yemek kaşığı zeytinyağını koyun. Yemeklik doğradığınız soğanı ekleyerek pembeleşinceye kadar soteleyin. Kıyma ile birlikte defne yaprağını tencereye ekleyin ve kavurmaya devam edin.Kıyma suyunu salınca tuzunu, karabiberini, salçasını, domatesini ve sarımsağını ekleyerek kavurmaya devam edin.Domates suyunu çekene kadar karıştırarak pişirin. Tencereyi ocaktan alın, kıyılmış maydanoz karıştırın.
Karnabaharı çiçeklerine bölün. Bir tencereye kaynar su ve koyarak karnabaharlar hafif yumuşayana kadar (8-10 dakika kadar) haşlayın. Süzülüp biraz soğuması için kenara alın.Derin bir kapta su, yumurta ve unu çırpın. Haşlayıp süzdüğünüz karnabaharları bu karışıma batırılıp, kızgın yağda önlü arkalı kızartın. Kızaran karnabaharları havlu kağıt serdiğiniz tabağa alın.Kızarmış karnabaharları servis tabaklarına bölüştürün, üstüne sarımsaklı yoğurt ilave edin.Son olarak hazırladığınız kıymalı harçtan paylaştırın ve üstüne isteğe göre taze nane ya da maydanoz serperek sıcak servis yapın.