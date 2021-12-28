Gelinim Mutfakta kabak kaplama tarifi: Kabak kaplama nasıl yapılır?

Gelinim Mutfakta kabak kaplama tarifi izleyenler tarafından merak konusu oldu. Oldukça faydalı bir tarif olan kabak kalama nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kabak kaplama tarifi detayları...

Kabak kaplama malzemeleri

7 adet sakız kabağı

750 gram kuzu kuşbaşı et

18 adet çeri domates

2 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı karabiber

1 yemek kaşığı tuz

Sosu için;

2 yemek kaşığı biber salçası

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

Kabak kaplama nasıl yapılır?

Öncelikle soğanları küçük küpler halinde kıyın ve yağda kavurun,

Sarımsakları da ince ince kıyın ve soğanlara ekleyin,

Çeri domatesleri yıkayıp soğanlara ekleyin,

Ardından etleri de ilave edip kısık ateşte pişmeye bırakın.

Bu arada kabakları ince ince dilimleyin ve yağda çok kararayacan şekilde kızardın.

Yağı çekmesi için kızaran kabakları havlu kağıda çıkarın.

Et yumuşadığında tuzu ve bakaratlarını atın ve ocağın altını kapatın.

Sosu için yağı, biber salçasını, toz biberi ve tuzu sos tavasında kıvamlı bir soz haline getirn.

Sunum için derin, yuvarlak bir kek kalıbına kabakları dizin,

İçerisine etleri yayarak serin.

Ardından kabaklarla etleri kaplayarak kek kalıbından ters çevirerek çıkarın.

Üzerine hazırladığınız sosu gezdirerek servis edin.

Afiyet olsun...