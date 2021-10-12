Gelinim Mutfakta ıspanak topları nasıl yapılır? Ispanak topları tarifi ve malzemeleri

Ekranların sevilen programı Gelinim Mutfakta’ nın bugünkü tarifi olan ıspanak topları izleyenler tarafından merak konusu oldu. İşte, Rüzgar Şef yorumuyla ıspanak topları tarifi, yapılışı ve malzemeleri…

Ispanak Topları Malzemeleri

500 gram ıspanak

1 adet kuru soğan

1/3 demet maydanoz

2 diş sarımsak

2 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı beyaz biber

Yarım çay kaşığı muskat cevizi rendesi

Yarım su bardağı rendelenmiş eski ve taze kaşar karışımı

3 yemek kaşığı galeta unu veya ekmek kırıntısı

Çeyrek su bardağı zeytinyağı

Ispanak Topları Nasıl Yapılır?

Soğanı yemeklik doğrayın, maydanozları ince ince kıyın, sarımsakları ezin, ıspanakları iri iri doğrayın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavada kızdırın ve soğanı ekleyip sotelemeye başlayın.

Soğanlar hafif yumuşayınca sarımsakları da ekleyin ve her ikisi de iyice pişene, yumuşayana kadar soteleyin.

İri iri doğradığınız ıspanakları ekleyin ve sade 1-2 dakika kadar soteleyin.

Ispanakların suyunu salmasına izin vermeyin. Eğer karışım sulu olursa istediğiniz şekli veremezsiniz.

Soteleme aşamasında içine baharatları ve maydanozu da ekleyin.

Ispanağı soğuması için kenara alın.

Fırını 200 derecede ısıtın.

Soğuduktan sonra yumurta, peynir ve galeta ununu da ekleyip yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine ıspanaklı karışımdan top şeklinde lokmalıklar yapıp dizin.

Üzerlerinde fırçayla zeytinyağı sürün ve fırına verin.

Yaklaşık 20-25 dakika kadar sonra üzerleri kızarınca fırından alabilirsiniz.

Domatesli bir sos ile de servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...